Champions League: así serán los cruces de cuartos de final

Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone y con los campeones de América Rodrigo De Paul y Angel Correa, jugará ante el Manchester City de Inglaterra, en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, según el sorteo celebrado hoy en la sede de la UEFA en Suiza.

El Real Madrid, ganador en 13 ocasiones del certamen, jugará ante Chelsea de Inglaterra, vigente campeón, mientras que el Bayern Munich alemán lo hará ante Villarreal de España con los argentinos Juan Foyth, Giovani Lo Celso y Gerónimo Rulli.

El cuarto cotejo de los cuartos será el protagonizados por Liverpool de Inglaterra ante Benfica de Portugal, con el argentino Nicolás Otamendi.

