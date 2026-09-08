Charles Leclerc se sometió a nuevos estudios tras el fuerte accidente en Monza; ¿corre en Madrid?

El monegasco reposa tras el tremendo sacudón sufrido a la salida de la Parabólica. Se habla de un impacto a 50 G de fuerza.

La ilusión de Charles Leclerc en la carrera de casa para Ferrari duró apenas un suspiro. Un fuerte accidente, a más de 170 kilómetros por hora en la curva Parabólica, acabó con las chances del monegasco en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, celebrado el pasado domingo en Monza.

Transcurría la segunda vuelta de carrera. El monoplaza rojo N°16, que peleaba con Oscar Piastri (McLaren) por la posición, mordió la línea blanca externa que delimita el asfalto, el tren trasero perdió adherencia y su marcha se descontroló, saliendo eyectado hasta la contención e impactando lateralmente. Se estima que el brutal choque sometió al cuerpo del corredor a una desaceleración extrema de entre 50 y 60 fuerzas G.

Afortunadamente, tras unos segundos de alarma, el piloto bajó por sus propios medios. Sin embargo, con el correr de las horas, Leclerc debió someterse a estudios de rigor en un centro asistencial.

En primera instancia, el monegasco fue atendido por el médico de la FIA, Ian Roberts, antes de ser trasladado al hospitalito del circuito. El piloto de Ferrari aseguró que se encontraba bien, aunque reconoció lógicos dolores tras semejante choque. Específicamente, una alteración visual en su ojo derecho.

Another look at how quickly it all went wrong for Charles Leclerc.



Snapped and in the wall within a second. pic.twitter.com/J402qnEPBv — Motorsport (@Motorsport) September 6, 2026

“Estoy bien. El cuello está bien, solo la vista me daba algún problema al principio. El ojo derecho no me daba una buena visión, pero ahora está todo bien, así que era lo que más me preocupaba apenas bajé del auto. Después, un poco de dolor aquí y allá, que es normal después de un accidente así, así que nada más”, dijo al medio especializado.

Según el informe inicial del médico, el monegasco no presentó lesiones tras la primera revisión, pero así y todo volverá a someterse a estudios en la previa del Gran Premio de España, a disputarse este fin de semana en el novedoso “Madring Circuit”.

“Creo que me haré algunos controles adicionales que todavía tenemos que hacer de mi lado, probablemente esta noche (domingo) y mañana (lunes), para asegurarnos de que estaré completamente bien para Madrid. Debería ser así, pero es mejor ser prudentes”, concluyó en diálogo con la prensa en el paddock.