Boca vs. Vélez: ¿quién ganará la batalla del escritorio?

El Xeneize ganó en los penales, pero el Fortín reclama los puntos. Una novela que tiene muchos capítulos por delante. (Clarín Fotografía)

La novela de Boca-Vélez está en punto de ebullición. El Fortín formalizó su reclamo ante AFA por la inclusión de seis extranjeros Xeneizes en el encuentro por los octavos de la Copa Argentina y pide que le den el partido por ganado. Los del Vasco Arruabarrena prevalecieron en los penales, pero ahora hay que esperar la resolución del Tribunal de Disciplina.

Luego del 4-3 desde los doce pasos y de los festejos de Boca, estalló la bomba. Dos días después del partido, Vélez fue por todo y armó el escrito por la mala inclusión de seis extranjeros en su planilla (Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero).

¿Qué dice el reglamento y qué objeta Vélez?

El reglamento permite que cada club pueda inscribir seis jugadores extranjeros no nacionalizados argentinos, pero solo cinco subscribir planilla de un mismo partido oficial. Cinco de esos seis fueron parte del partido (ya sea como titulares o ingresos en el segundo tiempo) mientras que Romero no entró.

El artículo 31 del Convenio Colectivo de Trabajo entre la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) regula el cupo de extranjeros y establece que cada club puede registrar seis jugadores extranjeros en su plantel pero solo cinco puede firmar planilla: como Boca presentó seis, el Fortín clama por alineación indebida.

El Código Disciplinario de la AFA establece en su artículo 18 el tipo de sanción en ese escenario, aunque en su letra se contempla el caso que un jugador «participe» del juego para el cual no es elegible; terminología que abre debate alrededor de la situación de Ángel Romero, considerando que no sumó minutos.

Montero fue héroe y Palacios anotó su penal. Dos de los seis extranjeros anotados en las planillas. (Clarín Fotografía)

La interpretación es clave porque si entiende que el figurar de la planilla alcanza para configurar una participación entonces será concurrente el reclamo por alineación indebida. Caso contrario, si la participación sucede cuando suma minutos, entonces será un argumento en favor de Boca, que se mantiene en silencio y fuera de cualquier discusión porque entienden que actuaron de manera procedente. Por eso, espera una resolución favorable.

¿Qué dicen AFA y Agremiados respecto al reclamo de Vélez?

El límite de cinco extranjeros en planilla emana del régimen entre la AFA y Futbolistas Agremiados Argentinos, más específicamente en el previamente mencionado artículo 31: el inciso 1 plantea esas limitaciones y el inciso 4 agrega que para que un club pueda contar con seis extranjeros al menos dos de ellos deben tener 10 partidos oficiales en su selección mayor (lo cumplen Montero, Valencia, Palacios y Romero, el único en no sumar minutos en Córdoba).

Agremiados marcó que Boca actuó en regla a la hora de inscribir a los seis extranjeros como al poner a todos en planilla. «Boca es muy prolijo, consulta ante cualquier duda. Puede anotar a seis en la planilla», explicó el gremio a Olé. Por el lado de AFA, se entiende como un error administrativo, los cuales solo son castigados con multas económicas.

¿Qué puede llegar a determinar el Tribunal de Disciplina?

En caso de que el Tribunal falle en favor de Vélez y considere que Boca incurrió en una alineación indebida, el artículo 18 contempla dar el partido por perdido como también multas y sanciones individuales. En este caso, el partido se le daría por ganado al Fortín por 3-0 y sería declarado el ganador del encuentro, eliminando al Xeneize pese a su triunfo por penales.

Si resuelve que no hay alineación indebida, se confirmará el resultado del pasado miércoles 2 de septiembre, por lo que Boca será el rival de Racing en los cuartos de final. Según Fabián Berlanga, presidente de Vélez, el fallo se dará a conocer el jueves 17 de septiembre, diez días antes de la fecha estipulada para el partido por un lugar en semifinales. ¿Será Boca vs. Racing o Vélez vs. Racing?

Info: TyC Sports