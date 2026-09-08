Río Negro inició el relevamiento de las rutas 151 y 22 con una misión técnica: cómo es el operativo y qué obras se evalúan

Río Negro inició ayer el relevamiento técnico de las rutas nacionales 151 y 22 junto a una misión de Fonplata, el organismo multilateral que interviene en el análisis de la operación de crédito que la Provincia busca obtener para recuperar los sectores más deteriorados de ambos corredores.

La misión reúne a representantes de los distintos organismos involucrados en el proyecto. Por la UPCEFE participan la gerente técnica, Lucía Rubaja; el especialista vial, Carlos Benaim; y Alejandra Plaza, del área de género. Por Vialidad Rionegrina forman parte de la recorrida el ingeniero jefe Alejandro Lezcano, el director de Obras Martín Ponce y el ingeniero Juan Violi, integrante de la planta permanente del organismo.El equipo se completa con tres representantes de FONPLATA, el organismo multilateral que analiza la operación de financiamiento: un especialista ambiental, un ingeniero civil y una coordinadora de proyecto.

El trabajo comenzó este lunes sobre la Ruta Nacional 151 y continuará hoy sobre la Ruta Nacional 22. Los especialistas recorren los distintos sectores para observar directamente las condiciones de la calzada y contrastar lo que encuentran en territorio con los relevamientos realizados previamente por Vialidad Rionegrina.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, explicó que el equipo de Fonplata está corroborando la necesidad de las obras que la Provincia planteó como necesarias para recuperar la transitabilidad de ambos corredores. Para eso, se trabaja sobre un muestreo elaborado por Vialidad y presentado ante la UPCEFE como parte de la solicitud de financiamiento.

Qué obras evalúan Río Negro para recuperar el estado de las Rutas 151 y 22 en una primera etapa

Uno de los puntos centrales del operativo es determinar qué tipo de trabajo necesita cada tramo de acuerdo con la profundidad y las características del deterioro. No todos los sectores requieren la misma intervención: mientras algunos pueden resolverse con un bacheo, otros demandan reconstruir parte de la estructura del camino o avanzar con una repavimentación parcial.

Grün explicó que entre las alternativas que se analizan está el fresado, destinado a corregir las deformaciones de la calzada. “El fresado es para eliminar las deformaciones transversales. El bacheo profundo es cuando, además de la carpeta asfáltica —en general de 5 centímetros de espesor—, el deterioro afecta la base y/o subbase y las tareas incluyen la reconstrucción del paquete estructural”, detalló.

El titular de Vialidad Rionegrina también diferenció este tipo de intervención del bacheo convencional. “Hay bacheo cuando solo se recompone con material asfáltico la carpeta dañada. La repavimentación parcial o ‘carpetines’ es cuando se repavimentan tramos parciales, luego de un bacheo profundo”, explicó.

A estas tareas se suman otras intervenciones vinculadas a las condiciones generales de los corredores. “También está el recalce de banquinas, que implica el aporte de material, compactación y perfilado de banquinas. Y finalmente la señalización horizontal, con pintura, y vertical, con carteles”, señaló.

Según indicó Grün, los distintos tipos de trabajos están contemplados tanto para la Ruta 151 como para la Ruta 22, aunque su aplicación dependerá de la evaluación que se realice en cada tramo durante la recorrida técnica. De esta manera, el relevamiento busca establecer no solo dónde es necesario intervenir, sino también cuál es la solución adecuada para cada sector.

“En ambas rutas son necesarias, de acuerdo a la evaluación de cada tramo, los distintos tipos de tareas”, explicó Grün.

Así se desarrolla el operativo en las rutas 151 y 22

En la primera jornada, la misión recorrió la Ruta 151 desde el kilómetro 0 en Cipolletti hasta el límite con La Pampa. Entre los sectores que Vialidad Rionegrina considera especialmente deteriorados aparece el tramo pasando Sargento Vidal y hasta el ingreso a la Ruta Provincial 69, donde, según explicó Grün, se observan fuertes deformaciones, así como también desde el kilómetro 109 hasta el límite con la provincia vecina.

Este martes, en tanto, el equipo parte alrededor de las 8.30 desde Cipolletti para recorrer la Ruta 22, incluida la rotonda de Choele Choel. En este corredor, Vialidad anticipó como algunos de los sectores complicados la zona de Río Colorado y distintos puntos entre Chelforó y Chichinales.

En ambas rutas, los técnicos analizan el estado de la calzada y el tipo de deterioro para determinar qué intervención corresponde en cada tramo, desde un bacheo hasta trabajos más profundos, carpetines, recalce de banquinas y tareas de señalización.

El miércoles habrá una evaluación final

Después de completar las recorridas, los equipos técnicos concentrarán la información y avanzarán con los informes de la misión.

La actividad tendrá una instancia de evaluación final este miércoles en Cipolletti, en una reunión organizada por el titular de la UPCEFE.

Allí se analizarán los resultados de las recorridas y las necesidades detectadas en ambas rutas, como parte del proceso que Río Negro lleva adelante para avanzar con la operación de financiamiento destinada a recuperar los sectores prioritarios de los corredores 151 y 22.