Agredió a su expareja en Centenario: deberá pagar $5 millones y hacer trabajo comunitario en Neuquén

La audiencia en la que se aprobó la salida alternativa se realizó en la Ciudad Judicial de Neuquén.

Un hombre acusado de amenazar y golpear a su expareja en Centenario deberá pagar $5 millones, realizar 140 horas de trabajo comunitario y cumplir otras reglas de conducta durante 18 meses. La medida fue otorgada mediante una suspensión de juicio a prueba y deberá respetar además una prohibición de contacto con la víctima.

La resolución fue avalada este martes por el juez de Garantías Juan Guaita durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial. El acusado no registra antecedentes penales y aceptó las condiciones establecidas para acceder a esta salida alternativa.

La mujer dio su consentimiento

La asistente letrada Analía García presentó los términos acordados y explicó que la suspensión de juicio a prueba resulta aplicable porque el delito atribuido contempla una pena inferior a tres años con cumplimiento condicional y el imputado no tiene antecedentes.

“La víctima ha sido notificada de la resolución del caso y brindó su consentimiento para aplicar esta salida alternativa”, indicó García durante la audiencia.

El acuerdo establece que el hombre deberá abonar dentro de los 30 días $5 millones. De ese monto, $4 millones serán destinados a la víctima y $1 millón al programa «Las mujeres hacemos», de la Subsecretaría de Mujeres de la Municipalidad de Neuquén.

Además, deberá completar 140 horas de trabajo comunitario, asistir a un curso del Dispositivo de Atención a Varones, finalizar un tratamiento psicológico que ya comenzó y presentarse cada cuatro meses ante la Dirección de Población Judicializada.

También tiene prohibido mantener contacto con la víctima por cualquier medio.

El hecho ocurrió en diciembre

La causa se inició por un episodio ocurrido el 20 de diciembre de 2025, cuando el hombre y la mujer mantenían una relación de pareja y habían convivido de manera esporádica en la vivienda de ella, en Centenario.

Según la acusación, al día siguiente, alrededor de las 8, el hombre llamó por teléfono a la mujer y le preguntó si podía acercarse a su casa. Ante la respuesta negativa, comenzó a insultarla y amenazarla.

Minutos más tarde, siempre según la acusación, ingresó a la vivienda por una puerta trasera sin autorización. Fue hasta la habitación y le preguntó «con quién estás». Después recorrió distintos sectores de la casa y regresó al dormitorio, donde comenzó a golpearla de puño.

La agresión le provocó lesiones en los ojos, el cuello y el mentón. La mujer logró salir de la habitación y refugiarse en la casa de un familiar, ubicada junto a su vivienda, desde donde fue trasladada al hospital local.

Al momento de formular los cargos, la Fiscalía lo había acusado por amenaza, violación de domicilio y lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y por violencia de género, todos en concurso real y en calidad de autor.

Qué pasa si incumple

La suspensión de juicio a prueba tendrá una duración de 18 meses. Durante ese período, el acusado deberá cumplir todas las condiciones impuestas. En caso de incumplimiento, la salida alternativa quedará sin efecto y la causa podrá continuar hacia una eventual pena de prisión efectiva.

El aporte destinado al programa municipal se encuentra contemplado en un convenio firmado en 2025 entre el fiscal general José Gerez y autoridades de Neuquén. El objetivo es destinar fondos provenientes de casos de violencia de género resueltos mediante suspensiones de juicio a prueba o condenas condicionales a acciones de capacitación para mujeres.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.