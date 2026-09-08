Visita del papa León XIV a Argentina: Gobierno crea tres Comandos Unificados Federales para su seguridad

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó este lunes la creación de tres Comandos Unificados Federales que tendrán a su cargo la planificación y ejecución de los operativos de seguridad para la visita del papa León XIV, entre el 8 y el 11 de noviembre.

A través de resoluciones firmadas por la ministra Alejandra Monteoliva y publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso estructuras diferenciadas para coordinar las actividades previstas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y las localidades bonaerenses de Luján y Claypole.

Los comandos estarán integrados por la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Inteligencia Criminal y el Servicio Penitenciario Federal. El dispositivo articulará sus tareas mediante enlace diplomático con la Guardia Suiza Pontificia y la Nunciatura Apostólica.

Asimismo, la Policía Federal asumirá la custodia directa del Pontífice durante los traslados urbanos, mientras que la conducción del papamóvil quedará en manos de los choferes oficiales del Vaticano.

Paso a paso: la agenda confirmada del Papa León XIV en Argentina

Domingo 8 de noviembre: León XIV arribará al país por la tarde y será recibido por el presidente Javier Milei con una ofrenda floral ante el Monumento al Libertador General San Martín. Luego sostendrán un encuentro bilateral en la Casa Rosada y un acto con diplomáticos y la sociedad civil en el Palacio Libertad.

León XIV arribará al país por la tarde y será recibido por el presidente Javier Milei con una ofrenda floral ante el Monumento al Libertador General San Martín. Luego sostendrán un encuentro bilateral en la Casa Rosada y un acto con diplomáticos y la sociedad civil en el Palacio Libertad. Lunes 9 de noviembre: iniciará la jornada en Claypole con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione. De regreso en Buenos Aires, realizará un recorrido en papamóvil y una misa central en el Monumento a los Españoles. Por la tarde participará de un encuentro en la UCA, un acto ecuménico en el Palacio San Martín y cerrará en la Catedral Metropolitana.

iniciará la jornada en Claypole con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione. De regreso en Buenos Aires, realizará un recorrido en papamóvil y una misa central en el Monumento a los Españoles. Por la tarde participará de un encuentro en la UCA, un acto ecuménico en el Palacio San Martín y cerrará en la Catedral Metropolitana. Martes 10 de noviembre: se trasladará a Córdoba para recorrer la capital en papamóvil, celebrar una misa y reunirse con religiosos en la Catedral. En horas de la tarde regresará a Buenos Aires para presidir una vigilia con jóvenes en la zona del Monumento a los Españoles.

se trasladará a Córdoba para recorrer la capital en papamóvil, celebrar una misa y reunirse con religiosos en la Catedral. En horas de la tarde regresará a Buenos Aires para presidir una vigilia con jóvenes en la zona del Monumento a los Españoles. Miércoles 11 de noviembre: en su última jornada visitará un Complejo Penitenciario Federal y luego se dirigirá a la Basílica de Luján para dar una Misa. Tras saludar a los voluntarios en Villa Marista, el Santo Padre abordará su vuelo hacia Perú desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

León XIV encabezará en la Catedral un homenaje al papa Francisco durante su visita a la Argentina

El papa León XIV rendirá un homenaje oficial a Francisco en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el histórico templo que Jorge Mario Bergoglio lideró como arzobispo entre 1998 y 2013 antes de convertirse en el primer pontífice latinoamericano. El emotivo acto se llevará a cabo el lunes 9 de noviembre por la tarde, en el marco de la celebración de las vísperas junto a los obispos de todo el país, según confirmaron fuentes vaticanas y eclesiásticas.

La ceremonia incluirá un momento especial de oración y recuerdo hacia la figura de su antecesor. La parada en la Catedral albergará una carga emotiva y simbólica central dentro de la gira apostólica, ya que supondrá homenajear al Santo Padre argentino en el corazón de la diócesis desde la cual construyó el camino pastoral que lo llevaría al Vaticano. Tras el homenaje en la catedral porteña, León XIV compartirá una cena privada con los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina.