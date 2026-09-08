El Senado define el temario de su próxima sesión: dudas de aliados con la Ley Hojarasca y debate por el Banco Central
El oficialismo convocó a Labor Parlamentaria para consensuar el temario de una sesión clave. Mientras avanza el debate de Inocencia Fiscal II, persisten reparos hacia el proyecto desregulador de Federico Sturzenegger y la oposición espera al titular del BCRA por la reforma de su Carta Orgánica.
El oficialismo en el Senado de la Nación convocó a una reunión de Labor Parlamentaria con el objetivo de destrabar el temario y llevar adelante una sesión en la Cámara alta. Sin embargo, las negociaciones enfrentan reparos en los bloques dialoguistas frente a la Ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, mientras el peronismo alista su estrategia para recibir a las máximas autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
A diferencia del consenso alcanzado para tratar temas como los nuevos cortes de biocombustibles y la transferencia de competencias penales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la iniciativa que deroga 58 leyes consideradas obsoletas genera reticencias en bancadas habituales aliadas a la Casa Rosada, donde anticiparon que revisarán el alcance del texto antes de comprometer su voto en el recinto.
Santiago Bausili y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
El foco de mayor confrontación política se concentrará en el plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda. Allí expondrán el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y su vicepresidente, Vladimir Werning, para defender la media sanción que redefine los objetivos de la institución financiera.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo busca blindar la independencia de la autoridad monetaria mediante la prohibición estricta de financiar al Tesoro, anulando de manera definitiva los adelantos transitorios y la compra directa de títulos públicos para solventar déficit fiscal. La modificación revierte el esquema instaurado en 2012 durante el kirchnerismo, suprimiendo los mandatos vinculados al empleo o la equidad social para concentrar la misión exclusiva de la entidad en preservar el valor de la moneda.
Asimismo, la normativa en debate cancela las transferencias automáticas de utilidades contables al Poder Ejecutivo, ordena la eliminación de las Letras Intransferibles y endurece las condiciones de remoción de los directores del organismo, exigiendo una causa grave y la ratificación de los dos tercios del Congreso.
Inocencia Fiscal II: el nuevo régimen simplificado ante ARCA
En simultáneo, el Senado dio inicio al tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal II, que suprime los topes de ingresos ($1.000 millones) y patrimonio ($10.000 millones) para ingresar al esquema simplificado de Ganancias que administra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La propuesta técnica introduce una serie de límites a la discrecionalidad fiscal para quienes adhieran al sistema:
- Umbral de impugnación: ARCA solo podrá objetar declaraciones cuando verifique diferencias iguales o superiores al 15% sobre el impuesto determinado, habilitando además un plazo de 15 días hábiles para rectificaciones voluntarias.
- Freno a las presunciones: Queda vedado hasta el 31 de diciembre de 2027 el uso de presunciones sobre depósitos bancarios e incrementos patrimoniales no justificados como causales aisladas de ajuste.
- Alivio para MiPyMEs: Reducción automática del 25% en multas formales para pequeños contribuyentes, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.
- Exclusión de funcionarios: Los representantes de los tres poderes del Estado que hayan ejercido altos cargos en los últimos cinco años quedan inhabilitados de acceder al beneficio de presunción de exactitud.
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