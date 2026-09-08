El Senado define el temario de su próxima sesión: dudas de aliados con la Ley Hojarasca y debate por el Banco Central

El oficialismo en el Senado de la Nación convocó a una reunión de Labor Parlamentaria con el objetivo de destrabar el temario y llevar adelante una sesión en la Cámara alta. Sin embargo, las negociaciones enfrentan reparos en los bloques dialoguistas frente a la Ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, mientras el peronismo alista su estrategia para recibir a las máximas autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

A diferencia del consenso alcanzado para tratar temas como los nuevos cortes de biocombustibles y la transferencia de competencias penales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la iniciativa que deroga 58 leyes consideradas obsoletas genera reticencias en bancadas habituales aliadas a la Casa Rosada, donde anticiparon que revisarán el alcance del texto antes de comprometer su voto en el recinto.

Santiago Bausili y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El foco de mayor confrontación política se concentrará en el plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda. Allí expondrán el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y su vicepresidente, Vladimir Werning, para defender la media sanción que redefine los objetivos de la institución financiera.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo busca blindar la independencia de la autoridad monetaria mediante la prohibición estricta de financiar al Tesoro, anulando de manera definitiva los adelantos transitorios y la compra directa de títulos públicos para solventar déficit fiscal. La modificación revierte el esquema instaurado en 2012 durante el kirchnerismo, suprimiendo los mandatos vinculados al empleo o la equidad social para concentrar la misión exclusiva de la entidad en preservar el valor de la moneda.

Asimismo, la normativa en debate cancela las transferencias automáticas de utilidades contables al Poder Ejecutivo, ordena la eliminación de las Letras Intransferibles y endurece las condiciones de remoción de los directores del organismo, exigiendo una causa grave y la ratificación de los dos tercios del Congreso.

Inocencia Fiscal II: el nuevo régimen simplificado ante ARCA

En simultáneo, el Senado dio inicio al tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal II, que suprime los topes de ingresos ($1.000 millones) y patrimonio ($10.000 millones) para ingresar al esquema simplificado de Ganancias que administra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La propuesta técnica introduce una serie de límites a la discrecionalidad fiscal para quienes adhieran al sistema: