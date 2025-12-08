PreFederal de básquet: los comunicados de Pacífico y Pérfora luego del papelón en Plaza Huincul

La segunda final del torneo PreFederal de básquet quedó trunca cuando restaban 1:54 minutos y desde los clubes Pérfora y Pacífico dieron a conocer comunicados en sus redes sociales. El Verde ganaba 81-74 en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul y la suspensión del partido derivó en posturas claramente opuestas. Mientras tanto en las dos instituciones recopilas pruebas que puedan colaborar con el informe del comisionado técnico, a la espera del fallo del Tribunal de Disciplina de la región 7 de la Confederación Argentina (CAB).

El primer comunicado de Pacífico

«El partido fue suspendido por falta de garantías, luego de las agresiones a nuestros jugadores y cuerpo técnico. Los afectados fueron atendidos por el equipo médico y se encuentran fuera de peligro», fue el posteo en la cuenta de Instagram del club Decano.

El comunicado de Pérfora

«Informamos que por decisión unilateral del club Pacífico, estando la terna arbitral y nuestro equipo a la espera de continuar con el encuentro, decidieron abandonar el campo de juego, dando por finalizado el partido con resultado Pérfora 81 Pacífico 74», fue el comunicado del Verde.

El segundo comunicado de Pacífico

«El Club Atlético Pacífico informa que el encuentro correspondiente a la jornada de hoy fue suspendido a falta de 2 minutos para la finalización del juego, debido a hechos de agresiones hacia nuestros jugadores y cuerpo técnico. Como institución profesional, repudiamos de manera absoluta cualquier manifestación de violencia dentro y fuera del campo de juego. La integridad física, el respeto y la seguridad de todos los protagonistas son valores innegociables para el desarrollo de nuestra disciplina», comunicó el área de prensa en sus redes.

Las posturas de Verdes y Decanos

A la hora de realizar sus descargos, los clubes tendrán posturas muy diferentes. Mientras, Pérfora insistirá en que el rival se negó a terminar el partido y se retiró del estadio, Pacífico sostendrá que no solo se trató de un pelotazo arrojado por un simpatizante local a un jugador, sino que hubo una sucesión de agresiones a partir de esa última jugada de partido. Sostienen que se involucraron dirigentes rivales, integrantes de la mesa de control y que generaron presión para obligarlos a volver a la cancha cuando no estaban las garantías dadas para seguir.

La tercera final, programada para el viernes 12 a las 21:30

Mientras se espera el fallo del Tribunal de Disciplina, el partido III está programado para el viernes 12 de diciembre, en el Viejo Ramírez. Ante esto, se espera que la resolución salga en las próximas horas. Pacífico ganó el primer punto por 100-93 y el juego II tiene a Pérfora arriba por 81-74, con 1:54 minutos por disputar. La serie es al mejor de cinco encuentros, pero a partir de este partido que quedó trunco, el futuro es una incógnita.

El fallo de la semifinal Independiente-Pérfora

Este lamentable cierre del segundo juego entre Pérfora y Pacífico se suma al de la serie semifinal entre Independiente y el Verde, que privó al Rojo de jugar con público en La Caldera. Luego de la suspensión del partido 1, se comunicó que los tres partidos de la llave se iban a disputar a puertas cerradas.

Sin embargo, el fallo del Tribunal de Disciplina solo sancionó a Independiente, con «pena de competencia a puertas cerradas». Pérfora, en cambio, jugó con público en el segundo partido. Lo ganó, repitió en el tercero de La Caldera y se metió en la final.

De manera errónea, en la publicación de este diario (Papelón en la final del PreFederal: ganaba Pérfora, le tiraron un pelotazo a un jugador visitante y Pacífico se retiró) se informó que hubo dos fallos del Tribunal, cuando en realidad fue solo uno.