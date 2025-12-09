Juegos de la Araucanía 2025: los resultados actualizados de Neuquén y Río Negro

Pasó una nueva jornada de los Juegos Binacionales de la Araucanía. Desde el pasado sábado, La Pampa alberga a la tradicional competencia en su 32° edición. Las siete disciplinas se llevan a cabo en diferentes puntos de la provincia, con más de 2600 deportistas.

Las actividades finalizarán el próximo jueves, con las finales en las diferentes ciudades. La clausura será única y se realizará el jueves 11 a las 20 en el Club Estudiantes de Santa Rosa. Río Negro es el actual campeón, con cinco coronaciones consecutivas.

Resultados de Río Negro

El futbol continúa con andar perfecto. En el masculino, venció este lunes a Aysén por 4-0 y se clasificó a las semis del torneo. En el debut había vencido a Ñuble por 2-1. Y en el femenino, hubo triunfo por la mínima frente a Bío Bío, para seguir en lo más alto de la zona D con seis puntos. Cerrarán la fase de grupos contra Neuquén este martes (17:00). El empate le alcanza para meterse en la ronda final.

En basquet, los resultados también son positivos. Las damas se clasificaron a la definición luego de este lunes derrotar a Santa Cruz por 91-75 y vencer en primer turno del martes a Bío Bío. Por otro lado, los chicos quedaron a un paso: le ganaron 79-64 a Neuquén y cerrarán la zona contra Aysén (19:00), último en el grupo.

Por último, el vóley tiene resultados distintos. El masculino venció el lunes por la mañana a Magallanes, por 3-1, pero cayó ajustadamente frente a Los Ríos por 3-2. Hasta el momento, tiene dos victorias y dos derrotas. Finalizará la fase de grupos este martes contra Bío Bío (11:00). Si gana, seguirá con chances de clasificación, pero deberá esperar algunos resultados.

El femenino arrasa en la zona A: ganó sus primeros tres encuentros de forma categórica y se ubica 2° en su grupo, pero con un partido menos que La Pampa, que es líder. Este martes tendrá doble actividad: vs. La Pampa (11:00) y vs. Los Lagos (19:00).

Resultados de Neuquén

En voley, el equipo masculino no afloja: ganó sus cuatro presentaciones por 3-0, sin ceder ningún set, y tiene puntaje perfecto en la zona A. Jugará este martes ante La Pampa (19:00) y cerrará el miércoles la primera etapa ante Ñuble.

En damas, se ubica en la 2° posición de la zona B, con dos triunfos y una derrota. Este martes cerrará la fase de grupos con doble turno: jugará ante Los Ríos a partir de las 11 y finalizará la etapa regular ante Chubut, desde las 19.

Pasando al futbol, el masculino cayó en la 2° fecha y complicó sus posibilidades. Fue derrota 1-0 contra Bío Bío, que lo deja en el segundo lugar de la zona. Si quiere pasar, deberá vencer hoy a Santa Cruz (19:00) y esperar que Los Lagos venza a Bío Bío.

El femenino, en cambio, depende de si mismo. Este lunes sumó su primer triunfo tras golear a Magallanes por 5-0 y deberá ganarle a Río Negro en la última fecha para meterse entre los cuatro mejores (17:00).

Además, en básquet, hay resultados dispares. El femenino ganó todo lo que jugó: victorias sólidas ante Los Lagos, La Pampa y Los Ríos. Gracias a esta gran performance, se metieron en semifinales. Jugarán su último encuentro de grupos ante Araucanía (17:00).

En cambio, el masculino deberá esperar. Luego de comenzar con triunfo sobre Aysén, cayó ante Río Negro y hoy jugará su última carta ante Magallanes (17:00). Si gana, tratará de clasificar a la ronda final como el mejor segundo.