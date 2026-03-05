Por diferencias con la conducción de la AFA, River dejará de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo

River anunció que dejará de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA. El club lo confirmó a través de un extenso comunicado que fue publicado en los canales oficiales de la institución.

El Millonario, con este mensaje, expresó su disconformidad con las medidas recientes que se tomaron desde el ente que rige el fútbol argentino, entre ellas las modificaciones reglamentarias en plena competencia como el trofeo a Rosario Central y clasificación a las copas internacionales.

Más allá de que ratificó su compromiso y su vínculo con la AFA, sobre todo en lo que concierne a la defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro, el comunicado expresa el descontento de la dirigencia de Stefano Di Carlo con respecto a los manejos y procedimientos del ente madre del fútbol argentino.

«River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo«, se lee en una parte del mismo.

Y se agrega: «Nuesta institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva».

Esta decisión de River, que se suma a Estudiantes, que en 2024 tomó una medida similar, llega tras dos determinaciones de AFA en las últimas horas: el decreto del paro para el próximo fin de semana en repudio a la denuncia de ARCA por presunta evasión impositiva y el cambio en el formato de clasificación a las copas internacionales de cara al 2028.

Las dos medidas, dictaminadas por unanimidad de los presentes pero en términos poco claros para la comitiva de Di Carlo, desencadenaron en el comunicado que se emitió esta tarde. ¿Podría haber una vuelta atrás? Sí, siempre y cuando «se corrijan los mecanismos», según se lee en la carta publicada por el club.

El comunicado difundido por River en redes sociales

Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país. En ese sentido, el Club ha promovido de forma permanente, entre otras cosas, la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol.

Asimismo, River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y, al mismo tiempo, expresa su reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad.

River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo.

Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva.

Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.