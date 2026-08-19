Cincinnati: Juanma Cerúndolo quedó eliminado y la única esperanza argentina es Thiago Tirante

El argentino no pudo con la jerarquía del N°4 del planeta.

No pudo ser para el bonaerense Juan Manuel Cerúndolo, que anoche se despidió del Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos), prepararotio para el US Open, donde el único tenista argentino que continúa con vida es el platense Thiago Tirante.

El menor de los hermanos, ubicado en el puesto N°51 del ranking mundial, cayó anoche por 7-5 y 6-1 ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, segundo favorito y número 4 del mundo, quedando así eliminado tras casi una hora y media de partido.

Juanma jugó de igual a igual el primer set, poniendo en aprietos a su rival en varias oportunidades, aunque el canadiense capitalizó una serie de errores del jugador zurdo en el duodécimo game, quebrando el saque del argentino y sellando el 7-5 a su favor.

Ya en el segundo, el trámite se niveló a favor del jugador favorito. Auger-Aliassime continuó marcando diferencias ante la pérdida de precisión de Cerúndolo, que cedió su saque en tres oportunidades y aceleró el cierre del partido en favor del norteamericano.

De esta forma, el único argentino que queda en el torneo es Thiago Tirante (50°), que en su camino hacia los octavos de final dio el batacazo ante el serbio Novak Djokovic, y que este mediodía, no antes de las 13 de nuestro país, tendrá un difícil trámite ante el checo Jakub Mensik (14°).

En el cuadro de dobles, el marplatense Horacio Zeballos, junto al español Marcel Granollers (2° pareja del planeta), ganadores este año en Roland Garros, cruzarán ante el estadounidense Krajicek y el croata Mektic, por un lugar en los cuartos de final.

Misma misión tendrá por delante el jugador platense Tomás Etcheverry, en compañía del argentino nacionalizado italiano, Luciano Darderi, midiéndose ante la dupla estadounidense Galloway y King.