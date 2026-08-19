El Municipio de Bariloche abre una calle y vecinos denuncian que interviene sobre un mallín

El municipio de Bariloche trazó una nueva calle y vecinos alertan por la existencia de un mallín. Foto: Chino Leiva

El Gobierno municipal del intendente Walter Cortés proyecta abrir una calle -en un terreno privado- para conectar el puente en construcción sobre el arroyo Ñireco y de esa forma unir la trama vial urbana en esa zona de Bariloche. Sin embargo, un grupo de vecinos denunció que la Municipalidad intervino con maquinaria en ese sector donde hay un mallín, sin cumplir la normativa vigente que protege los humedales y sin los estudios correspondientes, como el de impacto ambiental.

Vecinos de esa zona de la ciudad concurrieron este martes al Concejo Municipal para expresar su preocupación por los trabajos que el Municipio hizo durante el fin de semana largo en el mallín “El Abrazo”. Ante los concejales de la Comisión de Servicios plantearon su temor respecto al impacto que esas obras podrían tener para sus viviendas.

Corina Gómez tomó la palabra, en representación del grupo de vecinos, y señaló que la maquinaria municipal hizo un movimiento de suelo para avanzar con una traza de unos 220 metros de longitud por 16 de ancho, que “atravesó el mallín”.

Denunció que no hubo ninguna instancia de consulta pública para conocer los trabajos que el Municipio proyecta en esa área natural vulnerable, protegida por la Carta Orgánica Municipal. Indicó que desconocen si el municipio hizo los estudios de impacto ambiental, de suelo y los que requieren una intervención en un mallín natural.

Advirtió que no se autorizó el cambio de suelo por parte del Concejo Municipal, como para hacer la traza de la calle que el intendente anunció.

El mallín «El Abrazo» está junto al plan de 112 Viviendas en la zona del Ñireco. Foto: Chino Leiva

"Necesitamos contar con las calles de conexión", defendió el Ejecutivo

La secretaria de Planeamiento municipal, Sofía Maggi, dijo este martes a Diario RÍO NEGRO que la obra la encaró el área de Viales del municipio. “La apertura de calle obedece a un acuerdo entre los propietarios y el intendente por cuestiones de utilidad pública”, explicó.

Indicó que es “una parcela privada, que es objeto de un proyecto de urbanización “El Arroyo” que está ingresado en el Concejo Municipal hace tiempo”.

Maggi comentó que “objetivamente el proyecto cursó todos las instancias del rango III, incluso audiencia pública” hace unos cinco años aproximadamente.

“No es que no interprete la naturaleza del reclamo y la protección de humedales, lo cierto es que es poco razonable el planteo. Necesitamos contar con las calles de conexión, es un sector estratégico, que une el este con el centro de la ciudad”, planteó Maggi.

La Municipalidad de Bariloche avanza con la traza de una calle en la zona de las 112 Viviendas, donde hay un mallín. Foto: Chino Leiva

“Hay un respaldo documental, estudios ambientales y demás”, aseguró. “Lo que me parece que hay que poner énfasis es que toda obra o intervención que se haga ahí, se haga adecuadamente para que nadie tenga consecuencias negativas, cosa que evidentemente no se hizo cuando se planteó (construir) las 112 viviendas, sino hoy por hoy la gente que vive ahí no tendría los problemas que tienen adentro de su vivienda”, opinó.

Y se preguntó: ¿Con qué derecho una persona que habita ese mismo lugar, que está ocupando un mallín, se pronuncia negativamente en contar con una calle o que los propietarios de esa tierra puedan disponer para hacer una urbanización?” “Tampoco es una urbanización a gran escala, es una parcela, contar con servicios, contar con comercios, darle un entorno de ciudad en el marco de una sustentabilidad”, enfatizó la secretaria de Planeamiento.

"Años de atraso en infraestructura"

Los concejales de la Comisión de Servicios escucharon atentos la exposición de Gómez.

“Le quiero pedir disculpas a los barilochenses por tener treinta años de atraso en infraestructura. Tenemos obras que nunca se llevaron adelante y hoy generan este conflicto que tenemos”, replicó el presidente del Concejo Municipal, el oficialista Gerardo del Río.

Dijo que así como hay vecinos que se oponen a la obra que proyecta la gestión de Cortés en ese sector, hay un grupo importante de vecinos que están de acuerdo. Y defendió la calle que se pretende construir en ese lugar “para garantizar la conectividad” vial. Sostuvo que esa obra es clave para facilitar la circulación vehicular en esa zona de Bariloche y evitar los constantes atascamientos. “Nosotros no vamos a frenar todo lo que se está haciendo para el beneficio de los vecinos”, afirmó.

El concejal peronista del bloque Incluyendo Bariloche Leandro Costa Brutten aseguró que “no hay ninguna ordenanza que autorice este accionar” del Ejecutivo municipal. “Tampoco hay evaluación del impacto ambiental”, afirmó. Ni cambio de suelo que permita hacer esos trabajos.

El concejal del bloque Primero Río Negro, Facundo Villalba, advirtió que los trabajos se hacen sobre un terreno privado y consideró que hay que tener los estudios técnicos para evitar problemas a futuro. Costa Brutten interpuso un amparo ambiental en horas de la tarde de este martes en la justicia.

La postura de la Defensoría del Pueblo

Mientras, la Defensoría del Pueblo de Bariloche recomendó a la Secretaría de Planeamiento Territorial paralizar los trabajos que se están realizando en el mallín “El Abrazo” y disponer inspecciones en el lugar, ante la posible afectación de este ambiente protegido.

Explicó que intervino en el caso el sábado pasado, a partir de que tomó conocimiento del ingreso de maquinaria al sector ubicado entre las calles Vuelta de Obligado y Los Ñires, donde se realizaron tareas de remoción de arbustos y otras especies vegetales,

“Frente a esta situación, y teniendo en cuenta los posibles impactos sobre el humedal, la Defensoría consideró necesario actuar de manera preventiva y resguardar el ambiente mientras se determina el alcance de las intervenciones y su situación administrativa”, pidió la Defensoría del Pueblo, que conduce Mariana Minuth.

“La recomendación se sustenta en el principio precautorio previsto en la Ley General del Ambiente, que establece la necesidad de adoptar medidas de protección cuando existe riesgo de daño ambiental, aún cuando no haya certeza absoluta sobre sus consecuencias”, afirmó la Defensoría.