Cuenta regresiva para la gran Corrida de Cipolletti: mirá qué calles tendrán cortes y en qué horarios

La Dirección de Tránsito informó que este viernes 6 y sábado 7 de marzo se implementará un operativo especial de circulación en el marco de la 40° edición de la gran Corrida de Cipolletti.

Inspectores municipales trabajarán en control y prevención en el sector del predio ubicado en Pacheco y Rivadavia, donde se concentrarán las principales actividades. Desde el municipio solicitaron circular con máxima precaución y respetar las indicaciones del personal afectado al operativo de la gran corrida.

Viernes 6: primeros cierres en el centro de Cipolletti por la edición 40° de la gran Corrida

El viernes 6 de marzo, entre las 16 y las 20, se realizarán cortes definitivos en puntos clave del radio céntrico, como parte del operativo previo a la competencia. Las interrupciones alcanzarán las esquinas de Fernández Oro y 25 de Mayo; Belgrano y San Martín; y Villegas y Fernández Oro.

Se trata de sectores de alta circulación vehicular, por lo que se recomienda prever vías alternativas y respetar las indicaciones del personal de tránsito que estará trabajando en la zona.

Corrida Cipolletti: el operativo más amplio por la carrera será el sábado 7

El sábado 7 el esquema será más extenso y se desplegará desde las 7 hasta aproximadamente las 2 de la madrugada del domingo. En una primera etapa habrá restricciones en Pacheco (carril norte) y Lisandro de la Torre; y en Rivadavia y Sor Juana Inés de la Cruz. A partir de las 12 se sumará el cruce de Mengelle e Yrigoyen.

Por la tarde-noche se concentrarán los cierres principales vinculados a las largadas. La prueba familiar, prevista desde las 19.30, implicará el corte total desde Alem hasta Sáenz Peña.

En tanto, la competencia élite, que comenzará a las 20.30, extenderá la interrupción hasta Alem y Manuel Estrada, afectando el corazón del recorrido.

Durante todo el recorrido: cortes parciales y desvíos momentáneos en Cipolletti

Además de los cierres definidos, durante el desarrollo de la carrera habrá interrupciones parciales y momentáneas en más de 30 intersecciones del centro y alrededores.

Entre los puntos alcanzados figuran Brentana y 9 de Julio; Libertad y Teniente Ibáñez; Córdoba y 9 de Julio; Manuel Estrada y Alem; Uruguay y 9 de Julio; 25 de Mayo y Roca; 9 de Julio y Belgrano; Sáenz Peña y Alem; Teniente Ibáñez y España; y Castello y Primera Junta, entre otras esquinas que integran el circuito.