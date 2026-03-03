Cuenta regresiva para la gran Corrida de Cipolletti: mirá qué calles tendrán cortes y en qué horarios
La Dirección de Tránsito informó que este viernes 6 y sábado 7 de marzo se implementará un operativo especial de circulación en el marco de la 40° edición de la gran Corrida de Cipolletti.
Inspectores municipales trabajarán en control y prevención en el sector del predio ubicado en Pacheco y Rivadavia, donde se concentrarán las principales actividades. Desde el municipio solicitaron circular con máxima precaución y respetar las indicaciones del personal afectado al operativo de la gran corrida.
Viernes 6: primeros cierres en el centro de Cipolletti por la edición 40° de la gran Corrida
El viernes 6 de marzo, entre las 16 y las 20, se realizarán cortes definitivos en puntos clave del radio céntrico, como parte del operativo previo a la competencia. Las interrupciones alcanzarán las esquinas de Fernández Oro y 25 de Mayo; Belgrano y San Martín; y Villegas y Fernández Oro.
Se trata de sectores de alta circulación vehicular, por lo que se recomienda prever vías alternativas y respetar las indicaciones del personal de tránsito que estará trabajando en la zona.
Corrida Cipolletti: el operativo más amplio por la carrera será el sábado 7
El sábado 7 el esquema será más extenso y se desplegará desde las 7 hasta aproximadamente las 2 de la madrugada del domingo. En una primera etapa habrá restricciones en Pacheco (carril norte) y Lisandro de la Torre; y en Rivadavia y Sor Juana Inés de la Cruz. A partir de las 12 se sumará el cruce de Mengelle e Yrigoyen.
Por la tarde-noche se concentrarán los cierres principales vinculados a las largadas. La prueba familiar, prevista desde las 19.30, implicará el corte total desde Alem hasta Sáenz Peña.
En tanto, la competencia élite, que comenzará a las 20.30, extenderá la interrupción hasta Alem y Manuel Estrada, afectando el corazón del recorrido.
Durante todo el recorrido: cortes parciales y desvíos momentáneos en Cipolletti
Además de los cierres definidos, durante el desarrollo de la carrera habrá interrupciones parciales y momentáneas en más de 30 intersecciones del centro y alrededores.
Entre los puntos alcanzados figuran Brentana y 9 de Julio; Libertad y Teniente Ibáñez; Córdoba y 9 de Julio; Manuel Estrada y Alem; Uruguay y 9 de Julio; 25 de Mayo y Roca; 9 de Julio y Belgrano; Sáenz Peña y Alem; Teniente Ibáñez y España; y Castello y Primera Junta, entre otras esquinas que integran el circuito.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar