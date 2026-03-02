El municipio de Cipolletti habilitó nuevos cupos para participar del 10° Congreso de la Actividad Física

Cipolletti lanzó nuevos cupos para el 10° Congreso de la Actividad Física (Foto: Municipio de Cipolletti)

La Municipalidad de Cipolletti habilitó nuevos cupos para anotarse en el 10° Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social 2026, luego de que se completaran los primeros 500 lugares disponibles. Esta ampliación responde a la gran demanda de inscripciones, que seguirán abiertas hasta el 5 de marzo inclusive a través del portal oficial del congreso.

La convocatoria está dirigida al público en general, pero especialmente a profesionales y estudiantes vinculados al área, como profesores y licenciados en educación física, kinesiólogos y médicos interesados en la temática.

Este congreso forma parte de los eventos que acompañan la 40° Corrida Ciudad de Cipolletti y se desarrollará entre el 5 y 6 de marzo, con la apertura oficial programada para el jueves 5 a las 9:00 h en el Teatro del Complejo Cultural Cipolletti.

La participación implica un aporte de $40.000 para profesionales y público general, y $35.000 para estudiantes. La inscripción estará disponible en el link de https://congreso.cipolletti.gob.ar/ .

Durante las jornadas, las actividades se llevarán a cabo tanto en el teatro como en el Complejo de Desarrollo Deportivo (ex-Corpofrut), ubicado en calle Saavedra al 260, donde se desarrollarán talleres, clases y conferencias relacionadas con el deporte y la actividad física.

Quienes dirán presente en el evento

Entre los expositores se encuentran destacados referentes de la región y el país, como profesionales de Buenos Aires, Mendoza, General Roca, Viedma, Cipolletti y Neuquén, quienes abordarán temas como educación física, salud y prácticas saludables en la comunidad.

Los ejes principales del congreso incluirán la democratización de los saberes en educación física, la relación entre actividad física y salud, y la importancia del deporte como dinamizador social, promoviendo prácticas recreativas y deportivas que fortalezcan la integración comunitaria.

A través de la Dirección General de Deportes, se informó que los presentes en el Congreso de Actividad Física y Deporte 2026 son los siguientes:

Doctor Santiago Kweitel (Buenos Aires)

Licenciado Darío Cappa (Mendoza)

Licenciado Mario Di Santo (Córdoba)

Licenciado Gastón García (Mendoza)

Licenciado Gerónimo Martínez (General Roca)

Licenciada Guadalupe Gorriti (Viedma)

Licenciada Gianina Montenegro (Río Negro)

Profesor Fabián Leguizamón (Lamarque)

Profesor Víctor Gross (Cipolletti)

Profesora Aviles Sasha (Cipolletti)

Profesor Pablo Fernández (Choele Choel)

Magister Daniel José De Vita (Cipolletti)

Magister Vanesa Valenzuela (Neuquén)

Licenciada Mora Suazo (Neuquén)

Los ejes y temáticas que se abordarán serán las siguientes:

Las categorías del Congreso de Actividad 2026

-Educación Física

«Democratización de los saberes en Educación Física”

-Tiempo Libre y Recreación

“Infancias, adolescencias y sus prácticas corporales saludables”

-Deporte

”Recreación como práctica social deseable para todo ciudadano”

“Deporte un dinamizador inclusivo y promotor del desarrollo de la comunidad”