Clasificación a las copas: la caída de Argentinos complicó a River, San Lorenzo, Racing y compañía

Argentinos Juniors perdió 5-3 por penales tras igualar 2-2 ante Independiente Rivadavia en la cancha de Instituto y fue una mala noticia para varios equipos que esperaban el título del Bicho en la Copa Argentina. Si esto ocurría, liberaba cupo en la tabla Anual y había corrimiento. Por eso en River, San Lorenzo, Racing y más, sacan cuentas.

En primer lugar, el Bicho perdió la chance de oro de estar en la Copa Libertadores del año que viene, aunque aún puede hacerlo a través de la Anual. Como está cuarto con 51 puntos y a uno del tercero River (en puesto de repechaje), deberá sumar la máxima cantidad posible en los seis restantes ante Belgrano y Estudiantes.

La victoria de la Lepra complicó el camino del Millonario, ya que no pudo quitarse del medio uno de sus competidores de cara a la clasificación a la Libertadores, el objetivo principal de los dirigidos por Marcelo Gallardo.

En cambio, para aquellos clubes que están debajo en la tabla, la vuelta olímpica del conjunto de La Paternal hubiese significado motivo de festejo. Para Riestra (5° con 51 unidades) y en zona de Sudamericana, el título le hubiese allanado el camino porque, de terminar en ese puesto, y si uno de los tres de arriba gana el Clausura, automáticamente se hubiese clasificado a la zona de repechaje de la Libertadores.

El Santo y la Academia, muy lejos

La misma necesidad que el Malevo, pero con más urgencias, la tenían San Lorenzo (49) y Racing (47), que están sexto y séptimo y con pocas posibilidades de jugar la Libertadores. ¿Qué necesitan? Sumar los seis puntos que restan y esperar que se liberen uno o más cupos. La otra vía es ganar el Clausura.

A la lista hay que sumar a Barracas Central (47), Tigre (46) y Huracán (46), ya que una consagración de Argentinos hubiese despejado el camino rumbo a la Sudamericana 2026. En una posición parecida estaba Lanús (46), aunque como enfrentará a Atlético Mineiro en la definición de esta edición. Si sale campeón no solo sumará una estrella internacional, sino que se meterá en la Libertadores del año próximo.

Un poco más relegados en la tabla, Estudiantes (42) e Independiente (41) aún conservan alguna esperanza. Para mantenerse con vida, ambos necesitan ganar todo lo que les queda, aunque la derrota de Argentinos los perjudica. Además, un triunfo de Lanús en la final continental sería clave para que sus aspiraciones de clasificación no se esfumen.