¿Cómo se dice Diablito en alemán?: Claudio Echeverri es nuevo jugador del Bayer Leverkusen

Claudio Echeverri ya firmó su contrato con Bayer Leverkusen por una temporada, tras llegar a un acuerdo con Manchester City. El delantero chaqueño jugará cedido hasta fines de junio de 2026, sin opción de compra.

Desde un primer momento, la intención de Pep Guardiola era ceder al Diablito, incluso llegó a cuestionar su estado físico en alguna ocasión. Tras la firma, Echeverri participó de su primera práctica con el conjunto alemán bajo la dirección de Erik Ten Hag.

En su nuevo club, compartirá vestuario con Exequiel Palacios, también exRiver, y Alejo Sarco, su excompañero en la selección juvenil. Sobre su llegada, Echeverri declaró: «Tanto la Premier como la Bundesliga son muy buenas. Espero poder aportar lo mío, sé que hay un buen nivel en el equipo y espero poder dar lo mejor.»

Acerca de sus charlas con sus compañeros argentinos contó: «Hablé con Pala y con Alejo, a quien conozco de haber jugado en la Selección Argentina. Con Pala hablé hace poco y me dijo que estaba muy contento de que esté acá y yo también estoy contento de poder compartir con compañeros argentinos.»

Finalmente, destacó la esencia del fútbol argentino. «Lo que caracteriza a los jugadores argentinos es la garra. Siempre salen muchos jugadores jóvenes muy buenos que terminan explotando y eso hace único al fútbol argentino.»

Cómo le fue a Claudio Echeverri en Manchester City

Echeverri arribó al City a principios de este año tras disputar el Sudamericano Sub-20 con la Selección Argentina. Su debut se dio nada menos que en la final de la FA Cup frente a Crystal Palace. También sumó minutos en la Premier League ante Fulham y fue titular en el Mundial de Clubes frente al Al-Ain, encuentro en el que anotó un golazo de tiro libre antes de salir lesionado en el entretiempo.

Mientras tanto, el Leverkusen atraviesa una etapa de reconstrucción tras la salida de Xabi Alonso al Real Madrid y de tres de sus figuras, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Jonathan Tah. Con Erik Ten Hag como nuevo entrenador, el campeón vigente de la Bundesliga ya comenzó la temporada con un triunfo 4-0 en la Copa de Alemania y el sábado debutará en el torneo local ante Hoffenheim.