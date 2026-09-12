Colapinto brilló en la clasificación del GP de Madrid y largará noveno: «Fue una locura»

Franco Colapinto protagonizó este sábado una de sus mejores clasificaciones desde su llegada a la Fórmula 1 y largará noveno en el Gran Premio de Madrid. El piloto de Alpine tuvo una destacada actuación en el circuito Madring y consiguió avanzar hasta la Q3, algo que no estaba entre las previsiones del equipo por el rendimiento mostrado durante el viernes.

La gran diferencia la marcó en la Q2, donde el argentino consiguió una vuelta de 1:33.038 y superó por 751 milésimas a su compañero, Pierre Gasly, quien quedó eliminado en esa instancia y partirá 14°. Colapinto celebró con euforia apenas terminó la tanda: «¡Vamos, que vuelta!», expresó por radio al conocer que había conseguido meterse entre los diez mejores.

Ya en la Q3, el piloto de 23 años volvió a destacarse y marcó un tiempo de 1:32.903 para quedarse con el noveno lugar. Fue la séptima vez que Colapinto accedió a la Q3 en su carrera en la Fórmula 1, con cinco de ellas desde su llegada a Alpine. Además, por quinta ocasión en la temporada terminó una clasificación por delante de Gasly.

«No esperábamos pasar a Q3. Estaba muy difícil y no teníamos el ritmo ni ayer ni hoy. Estaban más fuertes los Audi y los VCARB. Pero la vuelta en Q2 fue una locura. Contento con la clasificación, extraje lo máximo del auto», explicó Colapinto después de la sesión. Y agregó: «Es una de mis mejores qualys en la F1, más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí».

El argentino también tuvo un momento de tensión durante la clasificación, cuando casi pierde el control de su Alpine en la curva 12, conocida como La Monumental. Sin embargo, logró corregir la maniobra y mantenerse en pista. «Se me puso muy de cola. Se puso feo, pero por suerte tuvimos revancha e hicimos una muy buena vuelta también. Fue una linda salvada, para ponerle un poco de emoción a la qualy», contó.

La Monumental is not the place you want oversteer… 🫨



Thankfully, Franco Colapinto saved this moment! 💨#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/TFlZLI71cM September 12, 2026

Con este resultado, Colapinto largará noveno este domingo en el estreno del Gran Premio de Madrid, en una carrera en la que buscará volver a sumar puntos. El argentino tendrá por delante una primera fila integrada por Lando Norris y Kimi Antonelli, mientras que Max Verstappen y Lewis Hamilton partirán tercero y cuarto, respectivamente. «Mañana es una carrera larga, pero intentaremos sumar puntos y hacer una buena largada», señaló el piloto de Alpine.