Las sorpresas que prepara Lionel Scaloni en la lista de la Selección Argentina

La Selección Argentina se prepara para una fecha FIFA que se realizará a fines de septiembre y principios de octubre. A falta de confirmación oficial, la Albiceleste jugaría dos o tres amistosos en Córdoba y en Capital Federal.

En medio de esta espera, Lionel Scaloni analiza diferentes variantes para la convocatoria que podría tener una larga lista de futbolistas. De los campeones del mundo, serían citados Dibu Martínez, De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cuti Romero, entre otros. También estará Thiago Almada, que debe cumplir una fecha de suspensión.

Los que lógicamente estarán ausentes serán Leandro Paredes y Nahuel Molina, que deben cumplir una sanción de 10 y 7 partidos, respectivamente.

Habrán regresos de jugadores que no disputaron el Mundial pero que son parte de la consideración de Scaloni: Buendía, Leo Balerdi (se perdió la Copa del Mundo por lesión), Santiago Castro y Máximo Perrone. Además, varios jugadores del futbol local podrían tener su primera convocatoria, como por ejemplo Tobías Andrada. El futbolista de River ya tiene un recorrido en la Sub 20 y tendría grandes chances de ser citado.

La gran incógnita es la presencia o no de Lionel Messi. El pasado 31 de agosto, la Pulga anunció su retiro de la Selección Argentina, pero se espera que pueda tener un partido despedida en el país. De igual manera, es poco probable que sea convocado para esta fecha FIFA. Su cierre con la albiceleste podría darse en noviembre.

A falta de menos de 10 días para el inicio de esta ventana de amistosos, todavía no se confirmaron los rivales de Argentina. Los nombres que se rumorearon fueron Bolivia, Burkina Faso y Benín, estos últimos dos equipos de África. Pero tampoco hay que descartar como rival a un seleccionado mundialista, que le daría mayor nivel a estos partidos.

Además, hay otra duda latente: la continuidad de Scaloni más allá de 2026. A falta de menos de cuatro meses para la finalización de su vínculo, el DT campeón del mundo en 2022 todavía no firmó una extensión de contrato y las negociaciones con AFA continúan. En la final del Mundial, el entrenador fue claro y aseguró: «Cumpliré el contrato y después veo».