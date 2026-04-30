Colapinto contó cómo fue su encuentro con Messi antes del GP de Miami: «Me preguntó si podía subirse al auto»

En la previa del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, Franco Colapinto vivió un momento que difícilmente olvide: conoció a Lionel Messi en un encuentro que, según contó, fue tan natural como inolvidable.

Lejos de cualquier evento armado o exposición mediática, la reunión se dio en un clima relajado, en el predio de entrenamiento de Inter Miami. «Fue único. A Leo lo quería conocer desde que era un bebé, pero quería que se diera de una forma natural, sin cámaras ni marketing», relató el piloto en diálogo con Fox Sports.

Durante unos 20 minutos, compartieron una charla distendida junto a Rodrigo De Paul, en la que hablaron tanto de deporte como de la vida fuera de la competencia. «Fue algo que no me había imaginado nunca. Una cosa de locos», aseguró el pilarense.

Uno de los aspectos que más lo sorprendió fue el interés de Messi por la Fórmula 1. «Sabía mucho, me preguntaba un montón de cosas, incluso del show», explicó, dejando ver una faceta poco conocida del capitán argentino.

Pero la frase más llamativa llegó cuando recordó una consulta puntual del rosarino: «Me preguntó si podía subirse al auto o verlo de cerca», contó entre risas. Y agregó: «Le dije: ‘obvio, te dejo que corras vos, te dejo el casco'».

De cara a la carrera, Colapinto no descartó que Messi pueda estar presente en el paddock, aunque fue cauteloso. «Va a ser un poco un circo y hay mucha gente. No quiero que venga y la pase mal. Ojalá que, si viene, lo disfrute; si no, que me banque desde la casa, que ya es un honor enorme», cerró.