Qué buscaron los argentinos este 2025 en Google: Franco Colapinto, ARCA, calor, entre los términos principales

A días de la llegada de las Fiestas, muchas plataformas y sitios comienzan a dar a conocer cómo fue el año transcurrido.

Redacción

Por Redacción

Google reveló las personalidades más buscadas en Google en 2025. Foto: NA.

Como todos los años en esta época, Google dio a conocer qué fue lo que más buscaron los argentinos en el 2025 y entre lo destacado se encuentra ARCA, Franco Colapinto, papa Francisco, Mundial de Clubes y calor excesivo.

A días de la llegada de las Fiestas, muchas plataformas y sitios comienzan a dar a conocer cómo fue el año transcurrido y uno de los más esperados era saber qué buscaron los argentinos en Google. 

Lo más buscado en Google en 2025

  1. Copa Mundial de Clubes
  2. ARCA
  3. Calor excesivo
  4. Selección de fútbol Mundial Sub-20
  5. Papa Francisco
  6. Padrón electoral
  7. Locomotora Olivares
  8. PSG
  9. Franco Colapinto
  10. El Eternauta

Entre las personas buscadas a lo largo de 2025 en Google se destacan

  1. Franco Colapinto
  2. Thiago Medina
  3. Cristina Fernández de Kirchner
  4. Julieta Prandi
  5. Robert Prevost
  6. Ander Herrera
  7. Dua Lipa
  8. Mercedes Oviedo
  9. Cris Morena
  10. Karen Reichardt

In Memoriam

  1. Papa Francisco
  2. Locomotora Olivares
  3. Diogo Jota
  4. Ozzy Osbourne
  5. Michelle Trachtenberg
  6. Charlie Kirk
  7. Miguel Ángel Russo
  8. Diane Keaton
  9. Toti Ciliberto
  10. Robert Redford

Acontecimientos

  1. Copa Mundial de Clubes
  2. Calor excesivo
  3. Copa Mundial de Fútbol Sub-20
  4. Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol
  5. Inundación Bahía Blanca
  6. Liga de Campeones de la UEFA
  7. Hot Sale
  8. Elecciones legislativas provincia de Buenos Aires
  9. Cónclave
  10. Paro General del 10 de abril

Partidos de fútbol

  1. Boca Juniors – River Plate
  2. Argentina – Brasil
  3. River Plata – Platense
  4. Auckland City – Boca Juniors
  5. Argentina – Colombia
  6. Racing – River Plate
  7. River Plate – Independiente del Valle
  8. Boca Juniors – Independiente
  9. Bayer Múnich – Boca Juniors
  10. Barracas Central – Boca Juniors

Entretenimiento

  1. El Eternauta
  2. En el barro
  3. Homo Argentum
  4. Anora
  5. Nosferatu
  6. El juego del calamar
  7. Adolescencia
  8. Destino Final: lazos de sangre
  9. Menem
  10. Cómo entrenar a tu dragón

Noticias Argentinas


Temas

2025

ARCA

Calor

Franco Colapinto

Google

