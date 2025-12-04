Qué buscaron los argentinos este 2025 en Google: Franco Colapinto, ARCA, calor, entre los términos principales

Como todos los años en esta época, Google dio a conocer qué fue lo que más buscaron los argentinos en el 2025 y entre lo destacado se encuentra ARCA, Franco Colapinto, papa Francisco, Mundial de Clubes y calor excesivo.

A días de la llegada de las Fiestas, muchas plataformas y sitios comienzan a dar a conocer cómo fue el año transcurrido y uno de los más esperados era saber qué buscaron los argentinos en Google.

Lo más buscado en Google en 2025

Copa Mundial de Clubes ARCA Calor excesivo Selección de fútbol Mundial Sub-20 Papa Francisco Padrón electoral Locomotora Olivares PSG Franco Colapinto El Eternauta

Entre las personas buscadas a lo largo de 2025 en Google se destacan

Franco Colapinto Thiago Medina Cristina Fernández de Kirchner Julieta Prandi Robert Prevost Ander Herrera Dua Lipa Mercedes Oviedo Cris Morena Karen Reichardt

In Memoriam

Papa Francisco Locomotora Olivares Diogo Jota Ozzy Osbourne Michelle Trachtenberg Charlie Kirk Miguel Ángel Russo Diane Keaton Toti Ciliberto Robert Redford

Acontecimientos

Copa Mundial de Clubes Calor excesivo Copa Mundial de Fútbol Sub-20 Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol Inundación Bahía Blanca Liga de Campeones de la UEFA Hot Sale Elecciones legislativas provincia de Buenos Aires Cónclave Paro General del 10 de abril

Partidos de fútbol

Boca Juniors – River Plate Argentina – Brasil River Plata – Platense Auckland City – Boca Juniors Argentina – Colombia Racing – River Plate River Plate – Independiente del Valle Boca Juniors – Independiente Bayer Múnich – Boca Juniors Barracas Central – Boca Juniors

Entretenimiento

El Eternauta En el barro Homo Argentum Anora Nosferatu El juego del calamar Adolescencia Destino Final: lazos de sangre Menem Cómo entrenar a tu dragón

Noticias Argentinas