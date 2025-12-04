Qué buscaron los argentinos este 2025 en Google: Franco Colapinto, ARCA, calor, entre los términos principales
Como todos los años en esta época, Google dio a conocer qué fue lo que más buscaron los argentinos en el 2025 y entre lo destacado se encuentra ARCA, Franco Colapinto, papa Francisco, Mundial de Clubes y calor excesivo.
A días de la llegada de las Fiestas, muchas plataformas y sitios comienzan a dar a conocer cómo fue el año transcurrido y uno de los más esperados era saber qué buscaron los argentinos en Google.
Lo más buscado en Google en 2025
- Copa Mundial de Clubes
- ARCA
- Calor excesivo
- Selección de fútbol Mundial Sub-20
- Papa Francisco
- Padrón electoral
- Locomotora Olivares
- PSG
- Franco Colapinto
- El Eternauta
Entre las personas buscadas a lo largo de 2025 en Google se destacan
- Franco Colapinto
- Thiago Medina
- Cristina Fernández de Kirchner
- Julieta Prandi
- Robert Prevost
- Ander Herrera
- Dua Lipa
- Mercedes Oviedo
- Cris Morena
- Karen Reichardt
In Memoriam
- Papa Francisco
- Locomotora Olivares
- Diogo Jota
- Ozzy Osbourne
- Michelle Trachtenberg
- Charlie Kirk
- Miguel Ángel Russo
- Diane Keaton
- Toti Ciliberto
- Robert Redford
Acontecimientos
- Copa Mundial de Clubes
- Calor excesivo
- Copa Mundial de Fútbol Sub-20
- Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol
- Inundación Bahía Blanca
- Liga de Campeones de la UEFA
- Hot Sale
- Elecciones legislativas provincia de Buenos Aires
- Cónclave
- Paro General del 10 de abril
Partidos de fútbol
- Boca Juniors – River Plate
- Argentina – Brasil
- River Plata – Platense
- Auckland City – Boca Juniors
- Argentina – Colombia
- Racing – River Plate
- River Plate – Independiente del Valle
- Boca Juniors – Independiente
- Bayer Múnich – Boca Juniors
- Barracas Central – Boca Juniors
Entretenimiento
- El Eternauta
- En el barro
- Homo Argentum
- Anora
- Nosferatu
- El juego del calamar
- Adolescencia
- Destino Final: lazos de sangre
- Menem
- Cómo entrenar a tu dragón
