Colapinto, en modo Mundial: «Si el domingo empezó así, imaginate cómo puede terminar»

Cambio rápido de chip. Luego de su gran actuación en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, el argentino Franco Colapinto se puso en modo Mundial.

Desde su llegada hoy temprano al paddock, previo a la competencia que lo vio finalizar 10° y sumar un punto con el Alpine, el piloto pilarense no hace más que hablar de la cita mundialista y del choque crucial entre Argentina y España por la final del Mundo.

Concluida la competencia en Spa-Francorchamps, y antes de referirse a su actuación al cabo de las 44 vueltas, el argentino expresó: «Si empezó así el domingo, imaginate cómo puede terminar».

«Fue un buen comienzo de día. Pero ahora ya está, lo importante viene a la noche (por la tarde en Argentina). Me puse contento con el resultado en Bélgica, pero lo que más me importa viene después», agregó entre risas.

Luego de ese primer intercambio de palabras con el periodista argentino Juan Fosarolli, el micrófono le llegó a un periodista español. ¡Para qué!

«¡Nooooo! Mirá… El español me quiere hacer nota justo hoy. No, por favor. No debería. Hasta con mi entrenador me estoy llevando mal hoy, una mala onda», bromeó el pilarense.

El pilarense habló de la carrera pero no pudo evitar la ansiedad por la Selección y la final de la Copa del Mundo.

«Feliz por el resultado»

Por supuesto que hubo tiempo para hablar de la competencia y analizar su labor en el gran premio. Mucho debió trabajar Franco para sobreponerse a las limitaciones de su máquina y llegar a ese valioso 10° puesto en Bélgica, justo por delante de su compañero Gasly.

«Contento, fue una buena carrera. Obviamente que feliz por el resultado y haber sumado un punto. Iba 13°, recuperé puestos y pude acomodarme. Me complicó un poco el virtual Safety Car y después tuve algo de graining con el neumático medio, lo que me hizo difícil el ritmo», contó el pilarense.

«En las rectas largas se me complicaba aguantar, los demás venían con más potencia y yo aguantando cómo podía. Fue muy linda esa maniobra con Pierre y Liam (Lawson), así que me quedo con eso también. Sumar un punto con el auto como está es importante», cerró Colapinto.

La próxima cita de la máxima será el próximo fin de semana en Hungría. Luego de la misma vendrá el receso del verano, cuando se conocería el futuro del piloto argentino.