Colapinto fue superado por Gasly y terminó 19° en una práctica accidentada en Abu Dhabi

Franco Colapinto comenzó la actividad del sábado en el GP de Abu Dhabi. El argentino salió a la pista luego de un buen viernes, donde obtuvo un 10° puesto en la P1 y un 19° lugar en la P2. Además, en ambos entrenamientos terminó por delante de su compañero de equipo (Aron en P1 y Gasly P2)

Pero el inicio de la jornada sabática no fue el esperado: finalizó 19°, a casi medio segundo de Gasly. El argentino comenzó la sesión con neumáticos blandos, que le dio buenos tiempos. En sus primeros giros, su mejor registro fue 1:26.049, que igualmente lo dejaron en el fondo.

Alrededor de la mitad de la práctica, apareció la bandera roja: Lewis Hamilton se despistó y debió abandonar por el golpe en su Ferrari. Tras más de 10 minutos de detención, volvió la actividad a la pista. Colapinto pudo volver a girar y bajó su tiempo: 1:24.501 fue su mejor vuelta en la P3. Gasly terminó 17° con 1:24.072. Tras el último entrenamiento, el argentino se concentra en la clasificación, que será este sábado a partir de las 11.

El mejor de la sesión fue George Russell. El británico consiguió un 1:23.334, apenas por delante de Lando Norris . Max Verstappen completó el podio. Oscar Piastri volvió a tener un flojo rendimiento y terminó apenas en la 5° colocación.

La definición del campeonato, al rojo vivo

Actualmente, el líder del campeonato es Lando Norris (McLaren), con 408 puntos. Lo sigue el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull), con 396, y tercero se ubica Oscar Piastri (McLaren), con 392.

Con este escenario, el británico Norris llega como principal candidato al título. Estos son los resultados que necesita cada piloto el domingo en el GP de Abu Dhabi para consagrarse campeón:

Lando Norris : será campeón si hace podio , es decir, si termina P1, P2 o P3 .

: , es decir, si termina . Max Verstappen : se consagrará por quinta vez consecutiva si gana y Norris termina fuera del podio (P4 o peor).

: se consagrará por quinta vez consecutiva si y Norris termina (P4 o peor). Oscar Piastri: necesita ganar y que Norris sea P6 o peor.

Horarios del GP de Abu Dhabi

Sábado 6 de diciembre

Clasificación: 11:00

Domingo 7 de diciembre

Carrera (58 vueltas): 10:00

*Todos los horarios corresponden a Argentina.