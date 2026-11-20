Franco Colapinto regresará a la actividad este viernes desde las 21:30 en la tercera y última práctica libre. (Foto: AFP)

Franco Colapinto tuvo un comienzo alentador en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. Luego de un primer ensayo suspendido, en una segunda práctica libre condicionada por la lluvia el piloto de Alpine terminó en el noveno puesto, mientras que su compañero Pierre Gasly dio la sorpresa al ubicarse segundo, a apenas 71 milésimas del líder George Russell (Mercedes).

El británico marcó el mejor tiempo de la sesión con 1m47s272 en el cierre del entrenamiento nocturno. Por su parte, Colapinto registró un giro de 1m49s229, a casi dos segundos de la referencia, en una tanda en la que los dos Alpine recién salieron a pista durante la última media hora, cuando las condiciones del asfalto habían mejorado y permitían utilizar neumáticos intermedios.

El rendimiento de la escudería francesa fue una de las notas destacadas de la jornada. Gasly se metió entre los dos Mercedes, mientras que el joven Isack Hadjar terminó cuarto con Racing Bulls. Incluso, ambos Alpine quedaron por delante del Red Bull de Max Verstappen, que finalizó 13°. Una señal positiva para un equipo que busca acercarse a sus rivales en el tramo decisivo del campeonato.

La otra preocupación de la jornada pasó por Racing Bulls. Liam Lawson y Arvid Lindblad terminaron 16° y 17°, respectivamente, en un fin de semana importante para la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores. La escudería aventaja por 45 puntos a Alpine, que ocupa la sexta posición, cuando restan tres fechas para el cierre de la temporada.

Colapinto, ante una oportunidad: cinco pilotos recibieron sanciones en Las Vegas

A los buenos indicios que dejó el segundo entrenamiento se sumó otra noticia favorable para el argentino: cinco pilotos recibieron penalizaciones para la largada de la carrera del domingo, por lo que Colapinto podría beneficiarse en la grilla y tener una oportunidad interesante para volver a sumar puntos.

El más perjudicado fue Oliver Bearman (Haas), quien recibió una sanción de 35 posiciones por utilizar su quinto motor de combustión interna, turbocompresor, sistema de escape y MGU-K, además de un componente auxiliar. También fueron penalizados Oscar Piastri (McLaren), Carlos Sainz (Williams) y Lance Stroll (Aston Martin), quienes deberán retroceder diez lugares cada uno por exceder los límites permitidos de distintos componentes de sus unidades de potencia.

Por último, el campeón Kimi Antonelli (Mercedes) recibió una penalización de cinco puestos por utilizar su quinto motor de combustión interna de la temporada. Así, Colapinto tendrá varios rivales condicionados de cara a la competencia, aunque el orden definitivo dependerá de los resultados de la clasificación y de la aplicación de las sanciones.

La actividad del Gran Premio de Las Vegas continuará este viernes desde las 21.30 (hora argentina) con la tercera y última práctica libre. Luego llegará el turno de la clasificación, el sábado a la 1, mientras que la carrera se disputará el domingo a la misma hora.