Los combatientes del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) tendrán una mejora en el reconocimiento económico de temporada de incendios que va de los 150.000 a 3000.000 pesos, según anunció ATE Río Negro tras mantener una reunión con el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Carlos Banacloy.

Los trabajadores del Splif en Bariloche venían reclamando un aporte de 500.000 pesos y la semana pasada realizaron una manifestación en el Centro Administrativo Provincial. También pidieron por la incorporación de 20 personas que fueron contratadas la temporada pasada.

Finalmente hoy la conducción de ATE Río negro que encabeza Rodrigo Vicente mantuvo un encuentro con el ministro del cual depende el Splif y se llegó a un acuerdo salarial.

Según informó ATE, el acuerdo implica un reconocimiento económico de montos que van desde 150.000 hasta 300.000 pesos para la temporada de incendios. También, la incorporación de nuevos trabajadores que serán destinados a las distintas centrales, aunque no se difundió la cantidad de personal que ingresará.

Por otro lado, la inversión de 12 millones de dólares destinada a la compra de equipamiento nuevo, como vehículos Unimog preparados para el combate de incendios en terrenos de difícil acceso, camiones cisterna, drones, herramientas varias y perforaciones para garantizar el abastecimiento de agua.

Vicente destacó la «decisión política de invertir en el combate de incendios, especialmente en el reconocimiento económico a los trabajadores que arriesgan su integridad física y su vida para proteger a las comunidades, los recursos naturales y el patrimonio ambiental de los rionegrinos”.

Los trabajadores del Splif no solo atienden la prevención y lucha contra incendios forestales en temporada de verano, sino que todo el año ofrecen asistencia ante emergencias como la recientemente ocasionada por el temporal de lluvias que dejó el fenómeno de El Niño.

En Bariloche, ATE denuncia el despido de un dirigente

La seccional Bariloche de ATE denunció hoy el despido del secretario adjunto gremial Luis Urra, quien desde hace corto tiempo se desempeñaba como portero de escuela.

Urra había sido trabajadores del área Parques y Jardines del Centro Atómico Bariloche y fue desplazado de la empresa tercerizada que realizaba la tarea meses atrás. Ahora, el gremio informó su despido de la Provincia y denunció un «intento de disciplinar a quienes luchamos y enfrentamos una política que busca sostener salarios de hambre, precarización y fraude laboral».