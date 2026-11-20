La Municipalidad de Cipolletti puso en marcha una licitación pública con un presupuesto oficial de $1.000 millones para reconstruir ocho intersecciones mediante el reemplazo del pavimento deteriorado por losas de hormigón. De acuerdo con los datos de la convocatoria, los trabajos abarcan una superficie total de 3.020 metros cuadrados y contemplan un plazo de ejecución de 270 días corridos.

El intendente Rodrigo Buteler vinculó el estado de estas esquinas con las precipitaciones registradas durante el año y advirtió sobre la continuidad del fenómeno de El Niño. “Por eso acá tenemos un programa exclusivo post Niño, para resolver lo que El Niño rompió”, expresó.

En la apertura de sobres se presentaron tres empresas, Saycon SRL, Riveiro SRL y Quatro SRL, según adelantó en diálogo con Diario RÍO NEGRO el secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich. El funcionario indicó que las propuestas pasaron a evaluación del área legal mientras se termina de armar el expediente para su revisión.

En el detalle de las cotizaciones, Saycon SRL presentó una oferta basica de $958 millones (alrededor de US$ 605.000), un 4,14% por debajo del presupuesto oficial. Ribeiro SRL cotizó una básica de $998 millones (alrededor de US$630.000), un 0,21% menos, y una alternativa de $1.180 millones (alrededor de US$745.000), un 18,02% por encima y con un plazo de 200 días. Quatro SRL acercó una básica de $1.095 millones (alrededor de US$691.000), un 9,46% arriba, y una alternativa de $1.056 millones (alrededor de US$666.000), un 5,57% más con plazo de 180 días.

“Dos ofertas pasaron por debajo del precio oficial y una tercera oferta por arriba, casi en un más 6%. O sea que está muy bien dentro del presupuesto que habíamos presentado”, resumió.

Cipolletti invertirá millones en hormigón tras el paso de El Niño

Esta convocatoria apunta a una intervención estructural sobre arterias ya consolidadas donde el frenado constante, la circulación pesada y el escurrimiento del agua deterioraron la calzada. Esto se diferencia de las obras de pavimentación en barrios que todavía tienen calles de tierra o del bacheo tradicional.

Zovich explicó que el planteo de Buteler sobre El Niño apunta a que en Cipolletti el agua superficial corre principalmente por cordón cuneta y se acumula en los badenes. En las calles más antiguas, el asfalto flexible, que en algunos puntos ronda los diez años, quedó destruido por la presencia constante de agua, motivo por el cual apuestan a la mayor vida útil del hormigón.

«Sabemos que reemplazándolas por hormigón, esos tramos, esas bocacalles, esos encuentros, vamos a poder mejorar sustancialmente todo lo que es el mejoramiento o el escurrimiento del agua vía superficial«, afirmó el secretario.

Dónde intervendrán y qué esquinas de Cipolletti eligieron

Según el detalle del pliego, la obra abarca un total de 3.020 metros cuadrados repartidos en ocho intersecciones. Estas son: Castello, La Plata y San Rafael; Perú y Estrada; Irigoyen y Uruguay; Arenales y Belgrano; Alem y Río Neuquén; Mengelle casi La Plata; Chile y Dante Alighieri; Paraguay y Estrada.

Para definir esos ocho cruces, Zovich explicó que eligieron las esquinas “con el criterio de que eran las más deterioradas, las que tienen mucho tránsito”, y sostuvo que el hormigón mejorará su funcionamiento. Además influyeron en la decisión los reclamos de la central 147, los pedidos recibidos en Obras Públicas, el registro de bacheo y las recorridas de infraestructura.

No habrá cortes simultáneos durante los 270 días de obra. Las calles troncales se trabajarán en dos o tres etapas cuando sea posible, según precisó el secretario: “No se enfrentan todas las obras, todos los frentes, así que no hay problema respecto al tránsito. En el caso puntual de cada trabajo, cuando se va ejecutando, se hacen las advertencias correspondientes y las derivaciones para que el tránsito fluya sin problema”.