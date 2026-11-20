Además de los convenios, el municipio entregó títulos de propiedad a entidades que dependen del Obispado. (Foto: Municipalidad de Neuquén)

La Municipalidad de Neuquén firmó convenios de acompañamiento con cuatro instituciones vinculadas al Obispado, que trabajan en educación, formación en oficios y contención social de jóvenes en distintos puntos de la ciudad. En el mismo acto, el municipio entregó títulos de propiedad a entidades que dependen del Obispado.

La firma se hizo con la presencia del intendente Mariano Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini. Alcanzó al Colegio San José Obrero, al Centro de Formación Profesional Marcelino Champagnat, a Nuestra Señora de la Guardia y a la institución Cura Brochero.

“Son quienes van a llevar adelante esta ciudad y lo mejor que podemos hacer es estar cerca de las instituciones”, afirmó Pasqualini sobre los jóvenes. Según la funcionaria, el objetivo es acompañar tanto la formación académica como el vínculo humano con los estudiantes.

Qué instituciones firmaron y a cuántos jóvenes alcanzan

En el Centro de Formación Profesional Marcelino Champagnat, el convenio respalda la capacitación en oficios con salida laboral, que este año tiene más de 195 egresados. Incluye la provisión de insumos para las prácticas y acompañamiento frente a situaciones de vulnerabilidad social. Su director, Gastón Maina, destacó que el trabajo conjunto permite “dar una formación más humana”.

Nuestra Señora de la Guardia recibe a más de 300 jóvenes en jornada extendida, desde temprano hasta la tarde, con asistencia alimentaria y trabajo en red en contextos de alta vulnerabilidad. Su representante legal, Cristian Matzkin, valoró el impacto en la contención diaria de los alumnos: “Que podamos acompañar cada día más, mejor”.

Funcionarios municipales y representantes de las instituciones firmaron los convenios de acompañamiento para escuelas y centros de formación vinculados al Obispado. (Foto: Municipalidad de Neuquén)

En la Casa Salesiana San José Obrero, su directora general, Fiama Carrasco, destacó la articulación con el municipio para sostener los trayectos formativos de los estudiantes. “Este acuerdo permite seguir tejiendo lazos, sobre todo para fortalecer esa educación en los jóvenes”, expresó.

Cuándo vuelven a reunirse el municipio y las instituciones

Aunque el ciclo lectivo está por terminar, la Municipalidad busca adelantar el trabajo para que cada institución llegue al próximo año con las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos. “Cada institución tiene objetivos que quiere llevar adelante y nosotros desde el gobierno local vamos a estar acompañando”, dijo Pasqualini.

Las partes acordaron una nueva reunión dentro de 30 días para evaluar los avances y definir las próximas etapas de trabajo.