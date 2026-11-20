A un día de la final de la Copa Sudamericana, Fred, una de las figuras de Atlético Mineiro, se refirió a Leandro Paredes y sorprendió al encontrar similitudes entre las carreras de ambos. El mediocampista brasileño, con pasado en Manchester United, palpitó el cruce ante Boca y también anticipó cuál será una de las prioridades de su equipo para quedarse con el título en Barranquilla.

En una entrevista con DSports, el volante destacó los recorridos que compartieron, con experiencias en el fútbol europeo y posteriores regresos a los clubes de sus amores. «Es un buen jugador, tiene una historia parecida a la mía. Hizo una carrera muy buena en Europa y volvió a su club. A mí me pasó lo mismo, ahora estoy en el club de mi corazón«, explicó.

Pese a que el Galo llega a la definición con una racha de siete partidos consecutivos sin victorias, Fred se mostró confiado en las posibilidades del conjunto brasileño.«Tenemos una final muy importante, un gran partido entre dos grandes clubes, dos de los países más grandes de Sudamérica. Tenemos un gran equipo, cada uno tiene su estrategia. Estamos trabajando mucho para que prevalezca la nuestra», aseguró.

El mediocampista conoce las condiciones de Paredes: se enfrentaron cuatro veces, dos por la Champions League y otras dos en los clásicos entre Argentina y Brasil. Por eso, no dudó en reconocer la importancia del capitán xeneize dentro del funcionamiento del equipo de Rodolfo Arruabarrena. «Es un gran jugador. La gente conoce sus cualidades. Nos respetamos mucho, tanto personal como deportivamente», sostuvo.

Pero Fred fue más allá y dejó al descubierto una de las claves que buscará imponer Atlético Mineiro en la final. «Va a ser un gran juego, un gran duelo. Estamos preparados para hacer un gran juego. Será clave anular a Paredes. Estamos preparados para eso. Esperamos hacer un juego mejor que él. Va a ser un duelo muy bueno contra él, aunque esté jugando un poco más arriba. Así lo veo», adelantó.

Por último, el brasileño se refirió a su posición dentro del equipo y destacó su versatilidad para adaptarse a distintas funciones en la mitad de la cancha. «Puedo jugar en cualquier posición del mediocampo y donde quiera que el profesor me necesite, ahí estaré, disponible para jugar», afirmó.

Ya recuperado de una lesión en el músculo posterior de la pierna izquierda que lo mantuvo casi un mes afuera, Fred se perfila como una de las alternativas importantes de Eduardo Domínguez para intentar frenar a Boca y levantar la Sudamericana.