Colapinto junto a Djokovic en Qatar: «Gracias Novak por las clases…»

Novak Djokovic se presentó en el trazado Internacional de Lusail y dio clases de yoga. Franco Colapinto intentó seguirle el ritmo, pero no pudo, y compartió un divertido mensaje en sus redes sociales: “Gracias, Novak, por las clases. No pude ni seguir la entrada en calor, estoy re duro”.



El piloto argentino comienza la acción en Doha este viernes por la mañana. A las 10:30 comienza el primer y único entrenamiento libre y a las 14:30 arranca la clasificación para la última carrera sprint de la temporada.

Sobre sus expectativas para correr en este trazado, Colapinto comentó en una entrevista en La Nación: “Supongo que debería ser una buena pista para nosotros. Es un circuito lleno de curvas de alta velocidad y eso debería ayudar a nuestros autos, así que veremos qué podemos hacer”.

El cronógrama completo

Viernes 28 de noviembre

Prácticas Libres 1 : 10:30 a 11:30

: 10:30 a 11:30 Clasificación sprint: 14:30

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint : 11:00

: 11:00 Clasificación: 15:00 a 16:00

Domingo 30 de noviembre