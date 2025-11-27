Colapinto junto a Djokovic en Qatar: «Gracias Novak por las clases…»
Novak Djokovic dijo presente en el Circuito Internacional de Lusail, dio clases de yoga sobre el trazado y Colapinto intentó seguir sus pasos. Mira acá el video.
Novak Djokovic se presentó en el trazado Internacional de Lusail y dio clases de yoga. Franco Colapinto intentó seguirle el ritmo, pero no pudo, y compartió un divertido mensaje en sus redes sociales: “Gracias, Novak, por las clases. No pude ni seguir la entrada en calor, estoy re duro”.
El piloto argentino comienza la acción en Doha este viernes por la mañana. A las 10:30 comienza el primer y único entrenamiento libre y a las 14:30 arranca la clasificación para la última carrera sprint de la temporada.
Sobre sus expectativas para correr en este trazado, Colapinto comentó en una entrevista en La Nación: “Supongo que debería ser una buena pista para nosotros. Es un circuito lleno de curvas de alta velocidad y eso debería ayudar a nuestros autos, así que veremos qué podemos hacer”.
El cronógrama completo
Viernes 28 de noviembre
- Prácticas Libres 1: 10:30 a 11:30
- Clasificación sprint: 14:30
Sábado 29 de noviembre
- Carrera Sprint: 11:00
- Clasificación: 15:00 a 16:00
Domingo 30 de noviembre
- Carrera: 13:00 horas
