SUSCRIBITE
Deportes

Colapinto junto a Djokovic en Qatar: «Gracias Novak por las clases…»

Novak Djokovic dijo presente en el Circuito Internacional de Lusail, dio clases de yoga sobre el trazado y Colapinto intentó seguir sus pasos. Mira acá el video.

Redacción

Por Redacción

Colapinto junto a Djokovic en el Circuito de Lusail.

Colapinto junto a Djokovic en el Circuito de Lusail.

Novak Djokovic se presentó en el trazado Internacional de Lusail y dio clases de yoga. Franco Colapinto intentó seguirle el ritmo, pero no pudo, y compartió un divertido mensaje en sus redes sociales: “Gracias, Novak, por las clases. No pude ni seguir la entrada en calor, estoy re duro”.

El piloto argentino comienza la acción en Doha este viernes por la mañana. A las 10:30 comienza el primer y único entrenamiento libre y a las 14:30 arranca la clasificación para la última carrera sprint de la temporada.

Sobre sus expectativas para correr en este trazado, Colapinto comentó en una entrevista en La Nación: “Supongo que debería ser una buena pista para nosotros. Es un circuito lleno de curvas de alta velocidad y eso debería ayudar a nuestros autos, así que veremos qué podemos hacer”.

El cronógrama completo

Viernes 28 de noviembre

  • Prácticas Libres 1: 10:30 a 11:30
  • Clasificación sprint: 14:30

Sábado 29 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11:00
  • Clasificación: 15:00 a 16:00

Domingo 30 de noviembre

  • Carrera: 13:00 horas


Temas

Alpine

Fórmula 1

Franco Colapinto

Novak Djokovic

Novak Djokovic se presentó en el trazado Internacional de Lusail y dio clases de yoga. Franco Colapinto intentó seguirle el ritmo, pero no pudo, y compartió un divertido mensaje en sus redes sociales: “Gracias, Novak, por las clases. No pude ni seguir la entrada en calor, estoy re duro”.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios