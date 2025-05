Colapinto, las cinco carreras en Alpine y el doble discurso de Briatore: ¡En qué quedamos, Flavio!

Franco Colapinto ya debutó con Alpine en el Gran Premio de Emilia Romaña y el balance es satisfactorio porque pudo terminar la carrera (quedó 16°) y conocer su nuevo elemento de trabajo, más allá del fuerte accidente del sábado en la clasificación. Así llegó al doble dígito de carreras en la Fórmula 1, porque había sumado 9 con Williams, en la temporada 2024.

En cuanto a su futuro en La Máxima, un protagonista influyente es Flavio Briatore, el hombre fuerte de la escudería que insistió por su llegada a principios de año y por su salto a la titularidad tras las primeras seis fechas de desaciertos cosechados por Jack Doohan. Para todos, el italiano es «Il Padrino» de Franco y eso se nota en cada encuentro que hay entre ambos.

Colapinto en acción con el Alpine. Completó la carrera en Iomla y va por más Mónaco. (AlpineF1)

«Si lo hace bien, conducirá siempre»

Cuando se hizo el anuncio del regreso de Franco Colapinto a la F1, la marca francesa señaló que el argentino se subiría al monoplaza por las siguientes cinco carreras, pero este fin de semana, en la Emilia-Romagna, Briatore lo desmintió: «Franco hará las carreras que tiene que hacer. He leído que tendrá cinco carreras disponibles pero no, no hay límite para sus carreras», afirmó.

Con contudencia, agregó que «tiene que ir fuerte, no chocar y hacer puntos. Si lo hace bien, conducirá siempre». La entrevista fue a Sky Sports y sorprendió a todos porque desde que se hizo el cambio de piloto, se habló de ese quinteto de chances.

De los tres pedidos del italiano, el pilarense contradijo de entrada el de no colisionar, más allá de que nadie iba a exigirle puntos en su debut y con un auto que no estaba para pelear arriba, tal como quedó demostrado también con el experimientado Pierre Gasly, que fue 13°.

«No lo sé, eso lo decidiremos después»

Terminada la carrera en Imola y despues de unas horas de balance, el especialista italiano que fue clave e las carreras de Fernando Alonso y Michael Schumacher, dio otra entrevista, en este caso a DAZN TV. ¿Qué dijo Briatore sobre Colapinto?. «En general trabajó bien, entendió que cometió un error. La Fórmula 1 es difícil, especialmente para los chicos, tiene mi sostén y el de todos en el equipo». Hasta ahí, todo dentro de lo normal.

Las dudas llegaron al final de la nota cuando le preguntaron por la cantidad de pruebas confirmadas: ¿No son cinco carreras? Su respuesta dejó flotando el interrogante: «No lo sé, eso lo decidiremos después», manifestó. Ahí, se paralizaron algunos corazones.

La segunda prueba para Franco llegará el próximo fin de semana en el Gran Premio de Mónaco. Así que rápidamente tendrá la oportunidad de ratificar que merece conservar el puesto por lo que resta de la temporada. ¿Habrá tres más o seguirá hasta el final de la temporada? ¡En qué quedamos, Flavio!