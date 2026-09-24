Condenaron a un hombre en Bariloche por lesiones agravadas y amenazas contra su expareja

La sentencia fue dictada por el juez de Juicio Juan Martín Arroyo en Bariloche.

Un hombre fue condenado en Bariloche a un año y un mes de prisión efectiva por lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, en concurso real con amenazas contra quien entonces era su pareja.

La sentencia fue dictada por el juez de Juicio Juan Martín Arroyo, luego de que el acusado reconociera su responsabilidad, aceptara la calificación legal y prestara conformidad con la pena acordada por las partes.

El episodio ocurrió en enero

El hecho ocurrió durante la madrugada del 26 de enero de 2026, en Bariloche. Según la acusación, después de una discusión, el hombre agredió físicamente a la mujer. Cuando ella buscó sus pertenencias para retirarse del domicilio, la amenazó. Finalmente, la víctima pudo salir del lugar.

Los exámenes médicos constataron que había sufrido lesiones leves. La Fiscalía sostuvo que el episodio ocurrió en el marco de una relación de pareja de aproximadamente un año, atravesada por situaciones de violencia psicológica de carácter crónico y sistemático.

Las pruebas incorporadas

El fiscal Marcos Sosa Lukman y la fiscal adjunta Celeste Aparicio sustentaron la acusación con la denuncia, certificados médicos, una pericia forense y la entrevista a la víctima.

También incorporaron un informe de la Oficina de Atención a la Víctima, el acta del procedimiento policial, testimonios de familiares y registros fotográficos y audiovisuales de las lesiones.

El acusado contó con asistencia de un defensor particular. Durante la audiencia manifestó haber comprendido los términos de la propuesta y reconoció su responsabilidad por los hechos, además de aceptar la pena acordada.

La condena quedó firme

El juez Arroyo verificó el cumplimiento de los requisitos legales, homologó lo presentado por las partes y dictó la pena de un año y un mes de prisión efectiva, en función de los antecedentes del condenado.

Las partes renunciaron a los plazos procesales, por lo que la sentencia quedó firme.

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