Dólar hoy, jueves 24 de septiembre 2026: a cuánto cotizan el oficial, MEP, CCL y blue

Tablero de control cambiario (jueves 24 de septiembre 2026)

• Oficial minorista BNA: $1.485,00 (compra) | $1.535,00 (venta)

• Mayorista interbancario: $1.516,00

• Dólar MEP (Bolsa): $1.539,86 (diferencia técnica de apenas $5 frente al mostrador)

• Dólar CCL: $1.610,19 | Dólar Blue: $1.560,00

• Dólar Tarjeta: $1.995,50 (continúa vigente la conveniencia de pagar resúmenes con MEP)

La plaza cambiaria en Argentina transita la apertura, este jueves 24 de septiembre 2026, afirmando un patrón de estricta convergencia de precios que desarma cualquier especulación de corto plazo.

A escasas ruedas de concluir el mes, los informes técnicos del Banco Central (BCRA) ratifican que el anclaje monetario de emisión cero y las compras regulares en el mercado de divisas consolidan un piso de previsibilidad nominal.

En este marco de estabilidad macroeconómica, el valor regulado de mostrador actúa como ancla de costos para las transacciones cotidianas, mientras que las herramientas bursátiles del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada mostrando brechas acotadas frente al mostrador oficial.

Jueves 24 de septiembre 2026: cotización del dólar oficial en el Banco Nación

Para resolver la consulta inmediata del público y el sector comercial, la banca pública pone en marcha la atención con las siguientes cotizaciones oficiales en el Banco Nación (BNA):

Pizarra Minorista Oficial (BNA) : compra a $1.485,00 y venta a $1.535,00, convalidando la pauta de microdeslizamiento regulado de la autoridad monetaria.

: compra a $1.485,00 y venta a $1.535,00, convalidando la pauta de microdeslizamiento regulado de la autoridad monetaria. Dólar Tarjeta / Turista : se ubica de forma unificada en $1.995,50, valor que incorpora la percepción del 30% a cuenta de Ganancias sobre el billete minorista formal (sin recargo de Impuesto PAIS).

: se ubica de forma unificada en $1.995,50, valor que incorpora la percepción del 30% a cuenta de Ganancias sobre el billete minorista formal (sin recargo de Impuesto PAIS). Segmento Mayorista Comercial: opera en $1.516,00, referencia indispensable para liquidaciones aduaneras de comercio exterior.

Jueves 24 de septiembre 2026: tendencia bursátil del dólar MEP y el dólar CCL en el circuito financiero

En Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el comportamiento de los títulos soberanos refleja un sendero de tranquilidad para los tipos de cambio financieros:

Dólar MEP (dólar bolsa) : abre en $1.539,86, marcando una coincidencia técnica frente al mostrador minorista ($1.535,00).

: abre en $1.539,86, marcando una coincidencia técnica frente al mostrador minorista ($1.535,00). Dólar CCL (Contado con Liquidación) : cotiza en $1.610,19, afianzándose como el vehículo legal y formal para transferencias corporativas al exterior.

: cotiza en $1.610,19, afianzándose como el vehículo legal y formal para transferencias corporativas al exterior. Dólar informal (blue): se negocia en la City porteña en $1.540,00 para la compra y $1.560,00 para la venta, con un margen de dispersión acotado inferior al 2%.

Jueves 24 de septiembre 2026: el comportamiento del dólar oficial en la Patagonia

En la Patagonia, el ordenamiento de las cotizaciones cambiarias opera con los siguientes valores: