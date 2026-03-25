Vuelve el motocross a Neuquén con la primera fecha del Campeonato Sur de la República

Este fin de semana regresa la acción del motocross al Coliseo de La Barda de Neuquén con el comienzo del Campeonato Sur de la República que tendrá su primera fecha.

El inicio de la nueva temporada servirá también como antesala del Campeonato Argentino de Motocross que se correrá el 11 y 12 de abril, también en Neuquén.

Debido a la gran cantidad de pilotos que participarán, el Motocross Club Neuquén realizó distintos trabajos ampliar la zona de boxes. También hicieron pequeños cambios en el circuito para que sea más trabado y técnico, con una exigencia mayor.

La actividad comenzará el sábado desde las 13 horas, con dos tandas de entrenamientos y la clasificación. El domingo, la jornada iniciará a las 9:30, con un entrenamiento más y luego el desarrollo de las dos mangas.

Se espera la presencia de más de 100 motos, con destacados pilotos de la categoría MX1 como Agustín Carrasco, Pablo Galletta, Leo Díaz, Santiago Montero y Nahuel Kriger Las entradas se podrán adquirir en puerta, con un valor de $20.000.