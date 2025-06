Colapinto rompió el silencio sobre su futuro en Alpine: «No estoy preocupado, Briatore confía en mí»

Franco Colapinto completó su quinta carrera como piloto titular de Alpine y alcanzó la marca que el equipo había puesto como el momento para realizar una evaluación del rendimiento del argentino al momento de anunciar su ascenso como reemplazante de Jack Doohan en mayo pasado.

Sin embargo, Flavio Briatore rápidamente descartó, en Imola, el lugar del debut de Colapinto con la escudería, que deba tenerse en cuenta ese período de cinco carreras. De todos modos, aseguró que el piloto de 22 años seguiría en el asiento si tenía un buen rendimiento con el A525, sin establecer públicamente objetivos concretos.

Luego del flojo rendimiento del equipo en Austria, el italiano estuvo duro y se mostró muy preocupado por el nivel del equipo. “Este nivel es cada vez más preocupante”, admitió Il Padrino y se encendieron las alarmas. Sin embargo, Colapinto se mostró muy tranquilo.

Colapinto: «Briatore me dio mucho apoyo y confía en mí»

Finalizada la competencia en Austria y luego de algunas horas, Franco Colapinto dio otra entrevista para varios medios y la primera consulta fue por la situación con Briatore. “No, no estoy realmente preocupado. Creo que Briatore me ha brindado mucho apoyo y confía en mí», respondió el argentino.

La cita en el trazado austríaco fue difícil para Alpine con sus dos coches en términos de rendimiento, pero también de resultados y su situación en el campeonato, ya que además de irse sin puntos, los rivales directos (Aston Martin y Sauber) terminaron en el top 10 y ahora le sacan una diferencia de 17 y 15 puntos, respectivamente, a la escudería de Enstone.

«Al final, estamos cediendo terreno frente a nuestros rivales directos en el campeonato tras otra carrera sin sumar ni un solo punto, y este nivel de rendimiento se está volviendo francamente cada vez más preocupante«, dijo el argentino, en sintonía con lo que afirmó Briatore.

Colapinto, además, hizo hincapié en la necesidad de mejorar el monoplaza A525. «Creo que, como equipo, estamos enfocados en mejorar el auto. Nos vimos un poco débiles y necesitamos dar un paso adelante«, señaló.

Y siguió: «Siento que el auto ha sido un poco complicado de manejar. No es muy consistente. Es rápido, pero no me dio la confianza que necesitaba para empujar en las curvas rápidas. Fue un fin de semana difícil. En general creo que dimos algunos pasos hacia adelante, pero sentí que algo no terminó de encajar».

Los números de Colapinto en 2025 y la comparación con Doohan

En sus cinco Grandes Premios como piloto de Alpine, Colapinto acumula un promedio de clasificación de 15.2, aunque dos de esas sesiones estuvieron condicionadas: una por un choque al final de la Q1 en Imola y otra por un problema en la caja de cambios en Barcelona, cuando parecía tener ritmo suficiente para avanzar a la Q2.

En carrera, el piloto argentino llegó a la meta en todas las rondas hasta ahora, con una posición final promedio de 14.4, sin haber logrado todavía un final en el top 10. Si se compara su rendimiento con lo realizado previamente por Doohan, el australiano tuvo una posición de salida promedio de 15.5 en sus seis presentaciones con Alpine este año, lo que en carrera fue de 16.3, con dos abandonos incluidos por choques en Australia y en Miami y siempre fuera de los puntos.

Pierre Gasly, por su parte, ha tenido una posición de largada promedio de 13.0 desde que comparte el equipo con Colapinto, mientras que en carrera su media es de 13.8, con solo un final en los puntos –octavo en el GP de España- y un abandono tras chocar con Yuki Tsunoda en Mónaco.