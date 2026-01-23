Video | Alpine mostró el A526: así será el auto de Franco Colapinto para la temporada 2026 de la F1

En una presentación realizada en un lujoso crucero de Barcelona, Alpine presentó el «A526«, el nuevo vehículo de carreras que utilizarán los pilotos en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly estuvieron presentes en la ceremonia junto al equipo y dueños de la escudería.

La presentación se dio a menos de una semana del inicio de las primeras pruebas de pretemporada, previstas desde el 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La carrocería presentó los colores clásicos de Alpine y diversas mejorías tanto en la mecánica como en la estructura del auto.

Alpine se convirtió en la cuarta franquicia en presentar su modelo de carreras para este año. Los otros competidores con presentaciones ya echas son Audi, Cadillac y Racing Bulls. La temporada 2026 empezará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

En los días previos tanto Colapinto como Gasly realizaron pruebas de testeo, adaptación y ultimando detalles del vehículo, pero la presentación oficial no se realizó hasta el día viernes en el crucero de lujo.

El A526, el nuevo auto de Colapinto y compañía

Las novedades del nuevo auto de Colapinto

Las novedades del nuevo vehículo buscarán superar con creces las estadísticas alcanzadas en el 2025. Una de las mayores novedades de los ingenieros de Alpine fue la mejorar de potencia, debido al nuevo motor de Mercedes.

Para mantener cierta discreción con los rivales y no brindar detalles o posibles falencias en su incorporación, el A526 fue mostrado sin revelar su paquete aerodinámico definitivo, una estrategia habitual en la Fórmula 1 moderna.

A su vez, equipo de la carrocería confirmó que se realizaron diversas pruebas exitosas en el túnel de viento para mejorar varias cuestiones relacionadas a la aerodinámica.

Para la elección de pinturas, en el evento también se confirmó que la combinación cromática no fue casual. En las imágenes difundidas previamente por la escudería, el auto apareció cubierto y rodeado por vehículos de calle de Alpine en tonos azul y plateado, el cual coincidió con la estética definitiva del A526.