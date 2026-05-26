La F1 destacó a Franco Colapinto como el mejor piloto del GP de Canadá

El argentino fue sexto en Canadá y se prepara para el inicio de la gira europea.

En el Gran Premio de Canadá, Franco Colapinto consiguió su mejor resultado desde su llegada a la Fórmula 1. El argentino terminó 6° en Montreal y sumó 8 puntos, para llegar a las 15 unidades en el campeonato de pilotos.

Tras su tremenda actuación el pasado domingo, la Fórmula 1 lo destacó como uno de los mejores junto a Lewis Hamilton. Luego de completar un gran fin de semana, la máxima categoría premió al argentino con un puntaje de 9.2 en el Power Rankings.

Este sistema de puntaje consiste en cinco jueces que puntúan a cada piloto según su rendimiento en pista, dejando de lado las condiciones del auto. Luego, cada nota por carrera se promedia y va a la tabla general.

Para los especialistas, Franco fue el mejor junto al siete veces campeón del mundo: «El joven argentino continuó con su trayectoria positiva en el Circuito Gilles Villeneuve«, destacaron.

En la clasificación anual que suma las puntuaciones de toda la temporada, el piloto de Alpine se encuentra sexto con un promedio de 7.6, por debajo de Antonelli, Russell, Gasly, Hamilton y Verstappen.

Steve Nielsen, jefe de Alpine, también remarcó la mejoría de Colapinto en Miami y Canadá: «Es una muestra de dos carreras. Lo hizo bien en Miami y volvió a hacerlo bien aquí. Ojalá siga así por mucho tiempo. Hay que seguir por este camino«, sentenció.

Franco tampoco pudo esconder su satisfacción: «Estoy realmente feliz. Creo que ha sido un gran resultado para nosotros como equipo. Este fin de semana ha sido muy positivo. Estoy entusiasmado con el futuro«, se sinceró.

El argentino tendrá descanso este fin de semana. Tras el GP de Canadá, se encuentra en Enstone, sede de Alpine, donde entrenará con el simulador de cara al próximo desafío, que será el Gran Premio de Monaco, entre el 4 y 6 de junio. En el Principado, comenzará la gira europea que consistirá de nueve carreras.