Mendoza busca avanzar en el litio: el Senado le da media sanción al proyecto minero «Don Luis y Otro»
El proyecto de ley que ratifica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fue aprobado con 32 votos afirmativos y cuatro negativos. Ahora la iniciativa pasará a Diputados para obtener su aprobación definitiva.
La Cámara de Senadores de Mendoza dio media sanción al proyecto de ley que ratifica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero «Don Luis y Otro«, acercando la posibilidad de dar comienzo a la producción de litio en la provincia. La iniciativa pasará a Diputados para obtener su aprobación definitiva.
La Cámara mostró un amplio respaldo a la DIA tras su aprobación con 32 votos positivos y cuatro negativos. Es llevado adelante por la empresa mendocina El Jarillar SA y la australiana Ampere Lithium, entre los departamentos de San Rafael y Malargüe.
El expediente consistió en una tarea de exploración sobre una superficie mayor a las 234.000 hectáreas, más un proceso de evaluación que incluyó dictámenes técnicos, instancias de participación ciudadana y el cumplimiento de los requisitos legales vigentes.
Se realizaron dos audiencias públicas, siendo la primera en San Rafael -noviembre de 2024- y la segunda en Malargüe -noviembre de 2025-. Según destacaron las autoridades de la provincia, la iniciativa cumple con lo dictaminado por la Ley 7.722 así como las normativas ambientales nacionales y provinciales.
Tras la media sanción al proyecto, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, celebró la resolución a través de sus redes sociales. Aseguró que se trató de «un debate serio, con fundamentos técnicos, ambientales e institucionales claros«.
También mostró su satisfacción respecto a la elaboración de la DIA que establece condiciones estrictas de control y monitoreo ambiental, protección del recurso hídrico, seguimiento de flora y fauna, gestión de residuos, seguros ambientales y auditorías permanentes.
«Este proyecto amplía el horizonte de exploración minera en el sur mendocino y representa una nueva oportunidad para diversificar la matriz productiva de Mendoza, generar empleo, atraer inversiones y potenciar el desarrollo de proveedores locales», afirmó.
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