Mendoza busca avanzar en el litio: el Senado le da media sanción al proyecto minero «Don Luis y Otro»

Don Luis y Otro está a cargo de la empresa mendocina El Jarillar SA y la australiana Ampere Lithium. Foto: Gobierno de Mendoza.

La Cámara de Senadores de Mendoza dio media sanción al proyecto de ley que ratifica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero «Don Luis y Otro«, acercando la posibilidad de dar comienzo a la producción de litio en la provincia. La iniciativa pasará a Diputados para obtener su aprobación definitiva.

La Cámara mostró un amplio respaldo a la DIA tras su aprobación con 32 votos positivos y cuatro negativos. Es llevado adelante por la empresa mendocina El Jarillar SA y la australiana Ampere Lithium, entre los departamentos de San Rafael y Malargüe.

El expediente consistió en una tarea de exploración sobre una superficie mayor a las 234.000 hectáreas, más un proceso de evaluación que incluyó dictámenes técnicos, instancias de participación ciudadana y el cumplimiento de los requisitos legales vigentes.

Se realizaron dos audiencias públicas, siendo la primera en San Rafael -noviembre de 2024- y la segunda en Malargüe -noviembre de 2025-. Según destacaron las autoridades de la provincia, la iniciativa cumple con lo dictaminado por la Ley 7.722 así como las normativas ambientales nacionales y provinciales.

Tras la media sanción al proyecto, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, celebró la resolución a través de sus redes sociales. Aseguró que se trató de «un debate serio, con fundamentos técnicos, ambientales e institucionales claros«.

También mostró su satisfacción respecto a la elaboración de la DIA que establece condiciones estrictas de control y monitoreo ambiental, protección del recurso hídrico, seguimiento de flora y fauna, gestión de residuos, seguros ambientales y auditorías permanentes.

«Este proyecto amplía el horizonte de exploración minera en el sur mendocino y representa una nueva oportunidad para diversificar la matriz productiva de Mendoza, generar empleo, atraer inversiones y potenciar el desarrollo de proveedores locales», afirmó.