Franco Colapinto no tuvo un buen arranque en Singapur y terminó 19º en los entrenamientos

El argentino Franco Colapinto tuvo un arranque difícil en el Gran Premio de Singapur, al ubicarse 19º en la primera tanda de entrenamientos libres. Solo quedó por delante de Alex Albon, quien prácticamente no pudo girar debido a un problema técnico en su monoplaza al inicio de la sesión.

Colapinto sufrió en el inicio del GP de Singapur y quedó lejos de Gasly

Colapinto completó 26 vueltas en el trazado urbano de Marina Bay y registró como mejor marca 1m33s324, quedando lejos de la referencia interna de Alpine.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, logró mostrarse más competitivo: con dos intentos sobre neumáticos blandos, se posicionó en el 13º lugar, con un tiempo de 1m32s378, es decir, 946 milésimas más veloz que el argentino.

De esta manera, el piloto de Pilar sigue en busca de consolidar su rendimiento y acercarse a la zona de puntos, un objetivo que aún se le niega en su temporada debut en la Fórmula 1.

Con información de Ámbito