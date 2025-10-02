Franco Colapinto corre en el GP Singapur de la F1 con Alpine: los días, horarios y toda la actividad

Con el objetivo de sumar sus primeros puntos con Alpine en la temporada 2025 de la Fórmula 1, Franco Colapinto afrontará la fecha 18 del calendario, que será el Gran Premio de Singapur en el exigente circuito callejero de Marina Bay.

Franco Colapinto llega a esta cita tras un fin de semana complicado en Bakú, donde terminó en el puesto 19 luego de un toque con Alex Albon que lo condicionó desde el inicio de la carrera.

El oriundo de Pilar volverá a subirse al Alpine A525 con la esperanza de mejorar su rendimiento en una temporada difícil para la escudería francesa, que marcha última en el campeonato de Constructores con apenas 20 puntos.

Franco, que todavía no confirmó su futuro para 2026, buscará aprovechar un trazado que ya conoce y en el que el año pasado, a bordo de Williams, rozó los puntos con un destacado undécimo lugar.

La actividad en Marina Bay comenzará este viernes con dos entrenamientos libres a las 6.30 y a las 10 de la mañana hora de Argentina. El sábado será la tercera práctica desde las 6.30 y más tarde, a partir de las 10, llegará la clasificación que definirá la grilla de salida. La carrera principal será el domingo a las 9 de la mañana en Argentina, a 51 vueltas. La competencia podrá seguirse por Disney+ y Fox Sports.

El desempeño de Franco Colapinto con Alpine en la Fórmula 1

Desde su debut en Emilia-Romaña, donde finalizó 16°, Colapinto alternó actuaciones prometedoras y otras complicadas. En Mónaco y Canadá fue 13°, 15° en España y Austria, 18° en Hungría con problemas en boxes y 19° en Bélgica tanto en la Sprint como en la carrera principal. Además, en Gran Bretaña no pudo largar y en Monza se ubicó 17°. Su mejor resultado con Alpine llegó en Zandvoort, donde alcanzó el puesto 12 en el Gran Premio de Países Bajos.

La exigencia del GP de Singapur de la F1

El GP de Singapur será la vigésima tercera edición de esta competencia en la Fórmula 1. El circuito urbano de Marina Bay cuenta con poco menos de cinco kilómetros, tres zonas de DRS y 19 curvas que lo convierten en un escenario técnico y exigente.

La vuelta rápida en carrera le pertenece al ya retirado Daniel Ricciardo, con un tiempo de 1:34.486 marcado en 2024. El piloto más exitoso en estas calles es Sebastian Vettel, con cinco triunfos, mientras que el año pasado el vencedor fue Lando Norris con McLaren.

Qué dijo Franco Colapinto en la previa al GP de Singapur de la F1

En la antesala del GP de Singapur, Franco Colapinto habló sobre la posibilidad de correr bajo el agua. «¿La lluvia, un aliado? Se tiene que caer el mundo. Será un finde difícil. El año pasado no fue fácil para el equipo porque es un auto muy duro y hay muchos baches. En Bakú los sentimos, pero acá es cuatro veces más».



A pesar del panorama poco alentador, el argentino remarcó la necesidad de estar atentos a las oportunidades. «Hay que estar ahí y maximizar los momentos en los que el clima cambie. Es complicado, no estamos en un buen momento, el auto es difícil de manejar y lento, pero estamos tratando de mejorar».



Singapur es considerada la competencia más exigente del calendario por el desgaste físico y mental que genera. «Es una carrera dura en cuanto a lo físico, pero la parte mental es más difícil. El año pasado perdí cuatro kilos y medio de líquido. Hay que mantener el foco, es complicado: de noche, con calor, entre las paredes».

Franco Colapinto valoró su crecimiento en Alpine

Aunque los resultados no acompañan, Colapinto destacó su evolución en los últimos meses. «Me siento más cómodo con el auto, falta, pero estoy encontrando el camino por dónde ir con el set up. No estamos donde queremos estar, al auto le falta mucha performance. Pero lo importante es que yo siga creciendo y mejorando paso a paso, entendiendo mejor el auto y trabajando con el equipo”.

El domingo en el circuito de Marina Bay, el argentino intentará repetir o mejorar lo hecho en 2024, cuando terminó 11° en el mismo escenario, y lograr su ansiado primer punto en la máxima categoría.

La actividad de Franco Colapinto con Alpine en el GP de Singapur de la Fórmula 1

Viernes 3 de octubre

Práctica Libre 1: 6.30 (hora de Argentina)

Práctica Libre 2: 10 (hora de Argentina)

Sábado 4 de octubre (hora de Argentina)

Práctica Libre 3: 6.30 (hora de Argentina)

Clasificación: 10 (hora de Argentina)

Domingo 5 de octubre

Carrera principal a 51 vueltas: 9 (hora de Argentina)

El calendario completo de la Fórmula 1

13- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00

14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00