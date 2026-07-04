Marruecos goleó a Canadá y se metió entre los ocho mejores del Mundial 2026

Marruecos venció a Canadá por 3-0 y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026. El seleccionado africano eliminó a uno de los anfitriones y volvió a meterse entre los ocho mejores. El combinado africano quedó a un paso de repetir lo heco en Qatar 2022, cuando se convirtió en una de las sorpresas y alcanzó las semifinales, donde cayó ante Francia en esa instancia y finalmente se ubicó en el cuarto lugar tras caer 2-1 contra Croacia en el duelo por el tercer puesto.

En los primeros 45 minutos, Canadá y Marruecos salieron con las mismas intenciones en un desarrollo que empezó con los norteamericanos en el ataque, pero que con el correr del reloj se transformó en una batalla táctica cargada de infracciones y tarjetas amarillas.

A los 9 minutos, Canadá tuvo la chance más clara del partido: Tani Oluwaseyi sacó un potente disparo al arco, pero apareció Bono con una atajada notable para mantener el cero y ahogar el grito norteamericano.

Los goles de Marruecos en el triunfo ante Canadá

El seleccionado africano logró equilibrar las acciones, aunque sufrió a los 21 con la lesión de su goleador Ismael Saibari, que tuvo que dejar la cancha por una molestia física y fue reemplazado por Soufiane Rahimi.

¡JUGADA PREPARADA Y GOL MARROQUÍ!



A los cinco minutos del segundo tiempo, Ounahi puso el 1 a 0 para Marruecos ante Canadá en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA™ pic.twitter.com/CcmYPxlJy8 — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

El complemento llegaron las emociones y Marruecos rompió la paridad con un tiro libre a los 4 minutos. Tras una excelente jugada preparada, Azzedine Ounahi apareció para concretar la acción y mandarla al fondo de la red para el 1-0.

LLEGÓ EL SEGUNDO PARA MARRUECOS



Azzedine Ounahi llegó a su doblete y selló el 2 a 0 para Marruecos ante Canadá en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA™ pic.twitter.com/T3WKmn15o7 — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Ya en la parte final, Canadá arrinconó a Marruecos a base de centros y tiros de esquina pero no pudo llegar al empate. En un contragolpe letal, Brahim Díaz asistió otra vez al goleador Ounahi, que marcó su doblete y el 2-0 en el marcador.

GOLEA Y SE CLASIFICA MARRUECOS



Otra vez salió al contraataque el equipo africano y ahora, de la mano de Rahimi, puso el 3-0 ante Canadá.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/MzYWgJCkqN — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

En el tiempo agregado y con los canadienses volcados al ataque, Rahimi encontró el 3-0 definitivo. Marruecos se llevó el triunfo y la clasificación a cuartos de final.