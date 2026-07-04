2954 muertos y más de 16.500 heridos: la devastadora cifra de los terremotos en Venezuela

El Gobierno de Venezuela informó que la cifra de fallecidos por los terremotos ascendió a 2.954, mientras que los heridos ya suman 16.592. Además, más de 16.000 personas perdieron sus hogares como consecuencia de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

Según difundieron las autoridades venezolanas, el nuevo balance confirma un aumento en la cantidad de víctimas desde los primeros reportes oficiales.

Terremotos en Venezuela: el Gobierno actualizó el balance de muertos y heridos

De acuerdo con la información oficial, más de 800 edificios colapsaron tras los movimientos sísmicos registrados en distintas ciudades. Según consigno Noticias Argentinas, la presidenta Delcy Rodríguez brindó detalles del impacto durante una rueda de prensa transmitida por la televisión estatal.

Rodríguez precisó que los derrumbes alcanzaron un edificio en Tucacas, 180 edificios en La Guaira, cinco edificios en Caracas y tres edificios en Chacao. También indicó que los daños se extendieron a otras zonas afectadas por los sismos.

Búsqueda y rescate en Venezuela continúa tras el fuerte terremoto

La funcionaria informó además que 19 mil funcionarios, entre personal civil y militar, participan de las tareas de asistencia con apoyo de organismos públicos, sectores privados y la cooperación internacional para atender la emergencia.

También informó que 6.462 personas fueron rescatadas desde que comenzaron los operativos. Los equipos continúan recorriendo las áreas afectadas en busca de sobrevivientes entre los edificios derrumbados.

«No hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate; donde sepamos que hay gente viva, sigue la etapa de búsqueda y rescate, no vamos a descansar», afirmó Delcy Rodríguez durante la conferencia de prensa.

Las autoridades mantienen activos los operativos en las zonas más comprometidas mientras continúan actualizando el número de víctimas, heridos y personas desplazadas por los terremotos registrados el cuatro de junio.