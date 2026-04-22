Colapinto visitó el Gálvez en otro guiño para la vuelta de la Fórmula 1 a Argentina

Franco Colapinto está de visita en Argentina en la previa a la exhibición callejera del domingo y hoy visitó las obras en el Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires.

El piloto recorrió el lugar junto al Jefe de Gobierno, Jorge Macri y otros funcionarios que le otorgaron la distinción de «Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito del Deporte».

Los trabajos en el autodrómo están centrados en el regreso del MotoGP para marzo de 2027, lo que sería la antesala a la vuelta de la Fórmula 1 a Buenos Aires después de casi 30 años.

«Es una alegría tener a Franco en el Autódromo, él estuvo acá el año pasado y se sorprendió por el avance de las obras. Hay mucha gente que tiene ganas de verlo el domingo y la verdad es que estoy maravillado por el interés que está generando», expresó Macri.

«Vamos a tener más gente viéndolo en Palermo que la que se junta en una carrera completa de Fórmula 1 en cualquier parte del mundo. Eso demuestra dos cosas, el interés que hay por Franco y la pasión que hay por los ‘fierros’ en Argentina», agregó.

El Jefe de Gobierno fue categórico en su publicación en redes sociales junto a la foto con Colapinto. «Preparándonos para que la Fórmula 1 vuelva a la Ciudad», escribió.

Franco Colapinto en el Gálvez.



Preparándonos para que la Fórmula 1 vuelva a la Ciudad.



Nos vemos el domingo pic.twitter.com/aMRfvKV7fc — Jorge Macri (@jorgemacri) April 22, 2026

El Gran Premio de Buenos Aires de la Fórmula 1 se corrió durante tres etapas diferentes en un total de 21 carreras. Los períodos en los que tuvo actividad fueron de 1953 a 1960, 1971 a 1981, y 1995 a 1998, con ausencias en 1959 y 1976.

Por lo pronto, el piloto argentino será el protagonista de la exhibición del domingo en un circuito callejero montado en Palermo, en la Avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares.

Será el regreso de un evento relacionado con la Fórmula 1 a la ciudad tras 14 años. La última vez había sido en 2012, cuando Daniel Ricciardo realizó una exhibición con Red Bull Racing.

El fervor por Colapinto en Argentina y las obras en el Gálvez hacen que la vuelta de la categoría al país sea más que posible. Los más optimistas afirman que puede ser el año que viene y sino se apuntará a 2028.