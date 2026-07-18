Parece la Patagonia, pero está en Buenos Aires: el rincón con sierras, senderos y vistas panorámicas que sorprende a los turistas

Con más de 6.700 hectáreas protegidas, este rincón natural se perfila como la escapada perfecta para estas vacaciones de invierno.

En Buenos Aires existe un rincón que enamoró a los turistas por su gran parecido con la Patagonia. Para quienes no pueden realizar viajes a destinos más alejados, este lugar se presenta como la alternativa ideal para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Se trata de un parque que se compone por montañas, senderos y paisajes que ofrecen una vista panorámica ubicado al sudoeste de la provincia bonaerense.

El rincón con sierras, senderos y vistas panorámicas que sorprende a los turistas

El rincón bonaerense que está causando furor se llama Parque Provincial Ernesto Tornquist y es uno de los principales atractivos de Sierra de la Ventana.

Posee más de 6.700 hectáreas protegidas y conserva uno de los sistemas serranos más antiguos del país.

El parque ofrece propuestas para distintos niveles de experiencia, desde caminatas sencillas hasta recorridos exigentes.

Entre las actividades más populares, informadas por la Secretaría de Turismo, se encuentran:

Ascenso al Monumento Natural Cerro Ventana.

Recorrido del Cerro Bahía Blanca.

Senderos Garganta Olvidada y los Piletones Naturales.

Jardín Botánico Pillahuincó.

Observación de flora y fauna nativa.

Fotografía de paisajes y miradores naturales.

Hay excursiones autoguiadas y otras requieren obligatoriamente la compañía de un guía habilitado. Un dato a tener en cuenta es que el acceso a varios senderos está sujeto a cupos diarios y a las condiciones climáticas.

Cuánto cuesta entrar al parque

Para conservar el lugar, las autoridades del Parque cobran el ingreso general. Las tarifas vigentes son las siguientes:

Mayores de 13 años: $5.000.

Menores de 7 a 12 años: $1.300.

Pase promocional por tres días (mayores): $11.300.

Pase promocional por tres días (menores): $3.000.

Los residentes del partido de Tornquist, jubilados, pensionados, veteranos de Malvinas, personas con discapacidad y menores de seis años ingresan gratis.

Dónde queda y cómo llegar

El Parque Provincial Ernesto Tornquist está ubicado sobre la Ruta Provincial 76, dentro del partido homónimo y a unos 570 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

En auto, el trayecto demanda entre 6 y 7 horas, dependiendo del tránsito. La forma más habitual de llegar es por las rutas nacionales 3 y 33, o bien por la Ruta 5 hasta empalmar con los caminos que conducen a Sierra de la Ventana. También es posible viajar en micro hasta la terminal de la zona y completar el recorrido en transporte local o remís.