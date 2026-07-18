Arrancó el entrenamiento de la Selección Argentina luego de la fuerte lluvia en Nueva York

A poco más de un día de la gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, la Albiceleste realiza su último entrenamiento previo a la definición del título en Nueva York

El entrenamiento, que estaba previsto para arrancar a las 12:30 (hora Argentina), estuvo demorado por la fuerte tormenta eléctrica en Nueva York. Argentina tenía planificado saltar este sábado al campo de entrenamiento del New York Red Bull, pero un intenso temporal modificó los planes.

Debido a esta situación, los futbolistas de la Albiceleste se encuentran en el predio realizando trabajos en el gimnasio y esperando que la lluvia pare. De igual forma, el entrenamiento no se podrá hacer en las condiciones deseadas, ya que la cancha estará muy mojada y rápida.

45 minutos después, la lluvia pasó y los 26 futbolistas saltaron a la cancha. Primero, realizaron trabajos con pelota y continuaron con trabajos físicos. La prensa solo puede acceder a los primeros 15 minutos del entrenamiento.

Luego, Scaloni repartió 11 pecheras para Cuti Romero, Licha Martínez, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Nicolás Tagliafico, Giuliano Simeone, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes. Esta decisión podría ser un indicio del equipo titular, o puede ser una jugada «despiste» del técnico argentino.

Ayer, en la conferencia de prensa que brindó Lionel Scaloni, el DT campeón del mundo se quejó por el horario del entrenamiento del viernes: «Hoy nos obligaron a entrenar a un horario que no queríamos, pero dada la conferencia y todo esto, tuvimos que hacer un entrenamiento un poco extraño, rápido, así que no pudimos probar nada«.

Con respecto al equipo titular, habría por lo menos un cambio: Montiel tiene grandes chances de ser titular en lugar de Molina, que entraría en el segundo tiempo. Además, Rodrigo De Paul podría volver a la titularidad en lugar de Giuliano Simeone.

Además, por esta alerta meteorológica Luis de La Fuente, DT de España, decidió suspender la práctica de este sábado. De igual manera, la Roja entrenará bajo techo pero no podrá realizar trabajos en campo en el centro de entrenamiento Melanie Lane Training Ground de New Jersey.

Según el pronóstico, las lluvias se mantendrán durante toda la jornada, aunque la intensidad puede bajar en horas de la tarde. El cielo se mantendrá nublado todo el día y la humedad alcanzará el 87%.