Comenzó la construcción del puente sobre el arroyo Carranza en la Ruta 5 de Neuquén

Con la instalación del obrador y las primeras tareas de movimiento de suelo, comenzaron las obras para construir el puente sobre el arroyo Carranza, en la Ruta Provincial 5. El proyecto apunta a mejorar la conexión con Rincón de los Sauces y garantizar la circulación en un sector que suele presentar complicaciones durante las tormentas.

El inicio de los trabajos había sido anunciado semanas atrás por el gobernador Rolando Figueroa, quien definió la iniciativa como «una obra muy añorada en el interior provincial». Según informó el Gobierno de Neuquén, la inversión supera los 9.197 millones de pesos.

Cómo será el nuevo puente sobre el arroyo Carranza en la Ruta 5

En esta primera etapa, la Dirección Provincial de Vialidad trabaja en la limpieza del sector y en la construcción de un desvío paralelo a la ruta. Ese camino alternativo permitirá mantener el tránsito mientras avance la obra principal.

El proyecto comprende los primeros dos kilómetros desde el empalme con la Ruta Provincial 7. Actualmente, el cruce del arroyo Carranza se realiza mediante dos badenes de hormigón, una infraestructura que suele verse afectada cuando aumenta el caudal de agua.

Sobre el badén Norte se construirá un puente de 120 metros de longitud. En el badén Sur, en tanto, se ejecutarán dos alcantarillas de gran tamaño y los muros necesarios para facilitar el ingreso y la salida del agua.

Una vez completada esa etapa, comenzará la demolición del pavimento y de los badenes existentes. Después se realizarán las excavaciones para construir los pilotes del puente y las fundaciones de las alcantarillas.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el objetivo es contar con una infraestructura que permita una conectividad permanente sobre la Ruta Provincial 5, uno de los accesos utilizados hacia Rincón de los Sauces y la actividad vinculada con Vaca Muerta.