La tendencia de maquillaje que impulsan las estrellas y que llegó para quedarse: cómo lograrla

Si hace algunos años el objetivo era cubrir cada imperfección, hoy el proposito es exactamente opuesto. El no makeup makeup celebra la belleza natural con productos ligeros y técnicas que simulan no tener maquillaje logrando un acabado sutil. Te contamos cómo conseguirlo.

El puntapié inicial de esta ola lo dio Pamela Anderson cuando decidió asistir a las semanas de la moda y eventos internacionales con la cara prácticamente lavada. Lo que comenzó como un acto personal de liberación se convirtió en un movimiento cultural.

Pamela Anderson.

Pamela demostró que la belleza y la sofisticación no dependen de una piel perfecta y ultracubierta, sino de la comodidad con la que llevás tu propia piel. Ella le quitó la vergüenza a las líneas de expresión y a la textura real.

Hoy es una de las tendencias que más fuerza está teniendo en el mundo de la moda y las estrellas como Zendaya, Gigi Hadid, Hailey Bieber, Alexa Demie lo saben.

Como conseguir el no makeup makeup

El secreto del no makeup makeup está en elegir aquellos productos que potencien la belleza natural y por eso, el cuidado de la piel (skin care) se vuelve el primer paso indispensable.

Una buena rutina de limpieza, hidratación y protección solar permite conseguir ese efecto de piel luminosa que caracteriza a esta tendencia. Luego, el maquillaje actúa solo como un complemento.

Alexa Demie.

Las bases pesadas quedan afuera para dar paso a fórmulas livianas, tintas o serums con color que unifican el tono sin borrar pecas, lunares o la textura natural de la piel.

Otra opción es mezclar la base con un poco de crema hidratante para bajar la densidad. El corrector es el mejor aliado y se utiliza únicamente donde hace falta (ojeras y pequeñas imperfecciones).

Los bronzers funcionan muy bien para dar un acabado natural imitando un bronceado real mientras que los iluminadores (cremosos y jugosos) se aplican en los puntos altos del rostro para reflejar la luz de forma natural.

Hailey Bieber.

En cuanto a los ojos la clave es no llevar máscara de pestañas que aporten volúmen, lo ideal es utilizar aquellas formulas más livianas que solo aportan longitud.

Olvidate de las sombras y dale el protagonismo a unas cejas naturales y tupidas; un buen diseño laminado o, simplemente, un gel transparente para peinarlas hacia arriba son el plus.

Terminá con un bálsamo con color o un gloss rosado/nude para darle volumen y vida a los labios.