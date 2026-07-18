Irán bombardeó bases de Estados Unidos en Medio Oriente y elevó la tensión regional

El gobierno estadounidenses, afirmó que en el ataque murieron varios efectivos de su ejercito (Foto: ministerio del Interior de Bahréin)

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este viernes luego de que Teherán ampliara sus ataques contra posiciones vinculadas a Washington en Medio Oriente. El gobierno del país norteamericano confirmó numerosos solados heridos en aquellas bases.

La ofensiva incluyó el lanzamiento de misiles y drones contra instalaciones militares ubicadas en Jordania, Kuwait y Bahréin, en respuesta a los recientes bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní.

Según informaron medios internacionales y autoridades iraníes, los ataques estuvieron dirigidos contra bases utilizadas por fuerzas estadounidenses y centros logísticos de apoyo militar. La Guardia Revolucionaria sostuvo que las operaciones forman parte de una represalia por los ataques que Estados Unidos viene ejecutando desde hace una semana.

La escalada generó preocupación entre los países del Golfo Pérsico y elevó los temores sobre una expansión del conflicto. Arabia Saudita, Qatar y otros aliados de Washington reforzaron medidas de seguridad ante la posibilidad de nuevos ataques contra instalaciones militares o energéticas

En paralelo, los mercados internacionales siguieron con atención la evolución de los enfrentamientos. El recrudecimiento del conflicto impulsó nuevas subas en los precios del petróleo y alimentó la incertidumbre sobre el abastecimiento energético global, dado que una parte significativa del comercio mundial de crudo transita por el estrecho de Ormuz.

Irán realizó ataques en bases estadounidenses: mencionaron que Estados Unidos atacó previamente en su sede

En Kuwait se registraron daños en instalaciones estratégicas, entre ellas una planta desalinizadora, sectores aeroportuarios y áreas vinculadas a la actividad petrolera. También se reportaron heridos entre trabajadores y equipos de emergencia que actuaron tras los impactos.

Bahréin, donde se encuentra la Quinta Flota de la Marina estadounidense, activó sistemas de alerta ante la amenaza de misiles y drones. Las autoridades locales confirmaron movimientos defensivos mientras se evaluaban posibles daños en las inmediaciones de las instalaciones militares.

La ofensiva iraní coincidió con la séptima noche consecutiva de ataques estadounidenses contra objetivos militares e infraestructura en Irán. Washington aseguró que las operaciones buscan debilitar la capacidad militar de Teherán y presionar para que modifique su postura respecto del estrecho de Ormuz.

El ministerio de Salud iraní informó que los bombardeos estadounidenses dejaron al menos 50 muertos y más de 500 heridos durante los últimos días. Entre los objetivos alcanzados se encuentran puentes, centrales eléctricas y nodos de transporte en distintas provincias del país.

La crisis también impactó sobre las rutas marítimas de la región. Estados Unidos reforzó las operaciones navales en torno al estrecho de Ormuz, mientras que Irán advirtió que continuará respondiendo a cualquier acción militar y mantendrá la presión sobre las vías estratégicas para el comercio energético.

Con información de Infobae