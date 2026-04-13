Cómo es el proyecto de polideportivo del Club Cipolletti que se tratará en asamblea

El Club Cipolletti tendrá una asamblea extraordinaria de socios el próximo viernes 17 de abril en la que tratará, como uno de sus puntos más salientes, la construcción de un polideportivo para practicar distintas disciplinas.

El tema aparece primero en el orden del día y se argumenta desde el «objetivo de ampliar capacidad de deportes actuales y atraer nuevas disciplinas».

El proyecto generó polémica porque el polideportivo se ubicaría donde hoy están las cuatro canchas de tenis que dan a la calle O’Higgins. Permitiría que se practique básquet, vóley y handball.

«A lo largo de los años fueron apareciendo muchos proyectos de parte de los colaboradores de las subcomisiones hacia el club y desde que estamos nosotros hace un año y medio los empezamos a escuchar. Obviamente a todos le dijimos cómo es la realidad económica. Queríamos que los socios escuchen los proyectos con los balances y presupuestos de cada uno y voten si quieren aprobarlos a futuro», contó el presidente del club, Luca Mancini, en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Algunas son proyecciones a 10, 15 o 30 años. El polideportivo tiene un costo aproximado de 2 millones de dólares, es una obra muy grande pero por algo se empieza», agregó.

Sobre las razones para impulsar un proyecto así, el dirigente repasó: «La infraestructura que tenemos hoy es una de nuestras falencias, para varias disciplinas, no tenemos espacio para todas. La vieja cancha de básquet la pueden usar hasta U13 por sus dimensiones, es chica. Tenemos que jugar en Corpofrut o en el polideportivo municipal. Un arquitecto presentó el proyecto en 2014. Tendría 2.000 metros cuadrados para poder hacer básquet, vóley y handball. Es un sueño, pero sabemos que es un proyecto ambicioso«.

«Entiendo el enojo de la gente del tenis y el miedo a perder el espacio, pero el tenis no se va a ir a ningún lado. La idea es llegar a un consenso, no imponer nada», aclaró.

«El tenis está concesionado. Con todo esto que se armó se puede llegar a acercar mucha más gente y en algún momento se arme una subcomisión para reflotar la disciplina», detalló Mancini.

La asamblea será el viernes a las 19 horas en la sede del club. Podrán participar todos los socios mayores de 18 años con la cuota al día.