En vivo: Cipolletti recibe a Costa Brava en La Visera por el Federal A

Cipolletti se mide con Costa Brava en La Visera. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti enfrenta a Costa Brava de General Pico desde las 15:30 por la cuarta fecha del Federal A en La Visera de Cemento con la intención de volver a ganar como local.

El Albinegro ganó en el único partido en su cancha en el torneo, 3 a 0 ante San Martín de Mendoza. De visitante, cayó con Atenas de Río Cuarto y empató con Huracán Las Heras el domingo pasado.

El único cambio respecto a la igualdad en Mendoza es el ingreso de Sebastián Jeldres por Nicolás Peralta, ausente por lesión.

De esta manera, Cipo formará con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Victor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maximiliano López; Sebastián Jeldres y Federico Acevedo.