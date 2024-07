Cómo quedó el cuadro de tenis en los Juegos Olímpicos: Djokovic y Nadal se podrían cruzar en segunda ronda

El cuadro de tenis en los Juegos Olímpicos ya fue sorteado y podría darse uno de los cruces más esperados en la segunda ronda, con un posible enfrentamiento entre el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal.

Djokovic partirá como primer preclasificado tras la baja del número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner. En su debut se medirá ante el australiano Matthew Ebden.

El serbio va en busca de su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos, el único logro que le falta conseguir en una carrera repleta de éxitos.

Su mejor participación en la cita olímpica fue en Beijing 2008, cuando se quedó con la medalla de bronce. En Londres 2012 y en Río 2016 su verdugo fue el argentino Juan Martín del Potro, que lo dejó con las manos vacías, y en Tokio 2021 perdió en semifinales y cayó en el partido por el tercer puesto.

Nadal, por su parte, no llega como preclasificado ya que recién en los últimos meses comenzó a escalar posiciones en el ranking. En su último torneo alcanzó la final en Bastad. En la primera ronda se las verá con el húngaro Marton Fucsovics.

El español ya tiene dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos. La primera la consiguió en individuales en Beijing 2008, mientras que la segunda llegó en dobles, en Río 2016 junto a Marc López.

En caso de que se crucen en la segunda ronda, sería el 60° enfrentamiento entre ambos. El historial tiene arriba a Djokovic, con 30 triunfos, contra 29 de Nadal.

El hipotético partido entre Nadal y Djokovic en la segunda ronda podría ser muy parejo, ya que se juega en la superficie favorita del español, el polvo de ladrillo, y además en las instalaciones de Roland Garros, donde se consagró campeón en 14 oportunidades.

El último cruce entre ambos fue justamente en los cuartos de final de Roland Garros 2022, cuando Nadal jugó un partidazo y se impuso por 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6(4).

El segundo preclasificado y gran candidato al oro tras ganar en Roland Garros y Wimbledon, el español Carlos Alcaraz, debutará en Juegos Olímpicos con el libanés Hady Habib.

Por su parte, el ganador del oro en Tokio 2021, el alemán Alexander Zverev, comenzará su camino frente al español Jaume Munar.

En tanto, el ruso Daniil Medvedev, cuarto preclasificado, jugará contra el australiano Rinky Hijikata.

El tenis olímpico se abre con Machi-Molto🇦🇷 vs Nadal-Alcaraz🇪🇸 y Cerúndolo 🇦🇷-Barrios🇨🇱.



Posibles Djokovic🇷🇸 vs Nadal🇪🇸 y Podoroska🇦🇷 vs Swiatek🇵🇱 en 2R.



Pero comparto TODOS los cuadros porque no tienen desperdicio: cada partido es durísimo. pic.twitter.com/Vf7yxv5luP