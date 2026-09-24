Pensiones No Contributivas ANSES 2027: mantendrán compatibilidad con el trabajo formal
El oficialismo modificó el Presupuesto 2027, y ratificó en Diputados que las Pensiones No Contributivas de ANSES seguirán conviviendo con el empleo registrado. Conocé el tope salarial, el rol del CUD y qué pasará con los aranceles.
Tras el fuerte rechazo social y político desatado por el proyecto original de Presupuesto 2027, el bloque oficialista en la Cámara de Diputados aceptó reformular el articulado sobre discapacidad y acordó sostener la plena compatibilidad entre el cobro de las Pensiones No Contributivas (PNC) gestionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el empleo registrado.
El consenso quedó sellado en el dictamen de mayoría de las comisiones de Presupuesto y Discapacidad, desactivando la postura que había defendido la vocería gubernamental apenas horas antes y ratificando que quienes accedan a un trabajo en blanco no perderán de forma automática su derecho previsional asistencial de ANSES.
Pensiones No Contributivas y empleo formal: los límites salariales fijados por ANSES
El nuevo texto parlamentario preserva las pautas centrales que rigen en la actualidad bajo el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), garantizando que el acceso al empleo no signifique la pérdida del beneficio asistencial de ANSES:
- Tope de ingresos registrados: las personas con discapacidad podrán conservar su Pensión No Contributiva siempre que sus remuneraciones brutas formales no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), lo que hoy fija un techo de $767.600.
- Esquema de suspensión y no de baja: si los ingresos salariales de un trabajador superan transitoriamente ese límite legal, la prestación previsional no se da de baja definitiva, sino que entra en estado de suspensión temporal.
- Rehabilitación ágil: cuando la relación laboral finalice o las remuneraciones vuelvan a ubicarse por debajo del tope de los dos salarios mínimos, el titular podrá solicitar la restitución inmediata del cobro ante ANSES sin necesidad de tramitar un expediente desde cero.
- Equivalencia de haberes: el dictamen reafirma que la cuantía de las PNC por discapacidad seguirá fijada en el 70% del haber mínimo jubilatorio del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
ANSES: el Certificado Único de Discapacidad seguirá como llave de acceso a las pensiones
Otro de los puntos más controvertidos del proyecto original quedó formalmente descartado, en la redacción de comisiones:
- Validez del CUD: se ratificó que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) continuará siendo el instrumento público suficiente y válido para acreditar la condición requerida y acceder a la prestación de ANSES, dejando sin efecto el intento de imponer una auditoría médica exclusiva de invalidez laboral total.
- Nomenclador y aranceles protegidos: la iniciativa asegura la universalidad del nomenclador del sistema de prestaciones básicas y la homogeneidad arancelaria en todo el país, contemplando partidas presupuestarias específicas para su actualización continua.
- Deuda con prestadores e incentivos fiscales: el dictamen incorporó un cronograma financiero obligatorio para cancelar compensaciones pendientes a instituciones terapéuticas y de transporte, sosteniendo además los beneficios impositivos para las empresas privadas que contraten trabajadores con discapacidad.
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