Pensiones No Contributivas ANSES 2027: mantendrán compatibilidad con el trabajo formal

Tras el fuerte rechazo social y político desatado por el proyecto original de Presupuesto 2027, el bloque oficialista en la Cámara de Diputados aceptó reformular el articulado sobre discapacidad y acordó sostener la plena compatibilidad entre el cobro de las Pensiones No Contributivas (PNC) gestionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el empleo registrado.

El consenso quedó sellado en el dictamen de mayoría de las comisiones de Presupuesto y Discapacidad, desactivando la postura que había defendido la vocería gubernamental apenas horas antes y ratificando que quienes accedan a un trabajo en blanco no perderán de forma automática su derecho previsional asistencial de ANSES.

Pensiones No Contributivas y empleo formal: los límites salariales fijados por ANSES

El nuevo texto parlamentario preserva las pautas centrales que rigen en la actualidad bajo el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), garantizando que el acceso al empleo no signifique la pérdida del beneficio asistencial de ANSES:

Tope de ingresos registrados : las personas con discapacidad podrán conservar su Pensión No Contributiva siempre que sus remuneraciones brutas formales no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) , lo que hoy fija un techo de $767.600.

: las personas con discapacidad podrán conservar su siempre que sus remuneraciones brutas formales no superen el equivalente a dos , lo que hoy fija un techo de $767.600. Esquema de suspensión y no de baja : si los ingresos salariales de un trabajador superan transitoriamente ese límite legal, la prestación previsional no se da de baja definitiva, sino que entra en estado de suspensión temporal.

: si los ingresos salariales de un trabajador superan transitoriamente ese límite legal, la prestación previsional no se da de baja definitiva, sino que entra en estado de suspensión temporal. Rehabilitación ágil : cuando la relación laboral finalice o las remuneraciones vuelvan a ubicarse por debajo del tope de los dos salarios mínimos, el titular podrá solicitar la restitución inmediata del cobro ante ANSES sin necesidad de tramitar un expediente desde cero.

: cuando la relación laboral finalice o las remuneraciones vuelvan a ubicarse por debajo del tope de los dos salarios mínimos, el titular podrá solicitar la restitución inmediata del cobro ante sin necesidad de tramitar un expediente desde cero. Equivalencia de haberes: el dictamen reafirma que la cuantía de las PNC por discapacidad seguirá fijada en el 70% del haber mínimo jubilatorio del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

ANSES: el Certificado Único de Discapacidad seguirá como llave de acceso a las pensiones

Otro de los puntos más controvertidos del proyecto original quedó formalmente descartado, en la redacción de comisiones: